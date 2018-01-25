Знарок объяснил большое число хоккеистов СКА и ЦСКА в олимпийской команде

У сборной России по хоккею вновь появились базовые клубы — 23 из 25 игроков в олимпийской заявке представляют СКА и ЦСКА, еще двое хоккеистов выступают в магнитогорском «Металлурге».
Селекционная, аналитическая работа велась скрупулезно, в течение года фиксировалось каждое удачное и неудачное действие кандидата в сборную. Были отсмотрены 100 претендентов. Руководил процессом главный по селекции — золотой медалист Олимпиады в Альбервиле Алексей Жамнов.
Алексей Жамнов: «По каждому кандидату у нас была информация — и на чемпионатах мира, и на Евротурах. За эти два года, если посмотреть по графику, как выступала первая команда, у нас довольно-таки сильная олимпийская команда и непосредственный резерв».
Главный тренер Олег Знарок назвал максимальное представительство двух клубов — СКА И ЦСКА — следствием их места в турнирной таблице КХЛ. Знарок не изменил своей концепции, взяв и на этот раз узкоспециализированных хоккеистов типа Телегина и Зубарева.
Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка предстоящая Олимпиада станет пятой в карьере. Для 36-летнего форварда из «Магнитогорска» Сергея Мозякина это будут первые Олимпийкие игры. Добился. Доказал. Оценили.
Российская команда на олимпийском турнире сыграет в группе B со сборными США, Словакии и Словении.
Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову не доведется участвовать в этих матчах — приглашения от МОК они так и не дождались.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Алексей Жамнов: «По каждому кандидату у нас была информация — и на чемпионатах мира, и на Евротурах. За эти два года, если посмотреть по графику, как выступала первая команда, у нас довольно-таки сильная олимпийская команда и непосредственный резерв».
Состав национальной мужской сборной России для участия в Олимпийских играх-2018: pic.twitter.com/DL1STFiOG7— Хоккей России (@russiahockey) January 25, 2018
Главный тренер Олег Знарок назвал максимальное представительство двух клубов — СКА И ЦСКА — следствием их места в турнирной таблице КХЛ. Знарок не изменил своей концепции, взяв и на этот раз узкоспециализированных хоккеистов типа Телегина и Зубарева.
Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка предстоящая Олимпиада станет пятой в карьере. Для 36-летнего форварда из «Магнитогорска» Сергея Мозякина это будут первые Олимпийкие игры. Добился. Доказал. Оценили.
А вот и свитеры, в которых сборная России будет выходить на олимпийский лёд Пхенчхана! Изучаем и рассматриваем со всех сторон: pic.twitter.com/phyXshXJ3Z— Хоккей России (@russiahockey) January 25, 2018
Российская команда на олимпийском турнире сыграет в группе B со сборными США, Словакии и Словении.
Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову не доведется участвовать в этих матчах — приглашения от МОК они так и не дождались.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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