Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею

Федерация хоккея России назвала состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Пхёнчхане. Выступать россиянам придется в статусе нейтральных спортсменов и в не самом оптимальном составе.
В заявку команды «олимпийских атлетов из России» не попали пятеро хоккеистов, которые решением комиссии МОК не получили приглашения на Олимпиаду. Это Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Кроме того, принять участие в Олимпиаде не смогут хоккеисты, играющие в клубах Национальной хоккейной лиги, так как НХЛ твердо решила не отпускать их на Игры.
В итоговую заявку российской команды из 25 игроков вошли 15 хоккеистов петербургского СКА, включая Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин ( СКА);
Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров ( все — ЦСКА);
Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков ( все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).
Нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»), защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист») вошли в резерв российской сборной и тоже полетят с национальной командой в Южную Корею.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель раскритиковал решение МОК об отстранении от Олимпиады российских спортсменов, которые не были замешаны ни в каких манипуляциях с допингом.
Кроме того, принять участие в Олимпиаде не смогут хоккеисты, играющие в клубах Национальной хоккейной лиги, так как НХЛ твердо решила не отпускать их на Игры.
В итоговую заявку российской команды из 25 игроков вошли 15 хоккеистов петербургского СКА, включая Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин ( СКА);
Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров ( все — ЦСКА);
Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков ( все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).
Нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»), защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист») вошли в резерв российской сборной и тоже полетят с национальной командой в Южную Корею.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель раскритиковал решение МОК об отстранении от Олимпиады российских спортсменов, которые не были замешаны ни в каких манипуляциях с допингом.
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