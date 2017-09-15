Овечкин официально сообщил, что не сможет поехать на Олимпиаду-2018

Российский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не сможет выступить за Россию на зимних Играх в Корее, и выразил надежду на участие в
Олимпиаде-2022.
Александр Овечкин, хоккеист: «Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю „Кэпиталз“ и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором».
В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018. Овечкин отметил, что «очень разочарован» тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили игроков лиги в такие условия.
Александр Овечкин: «Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Весьма печально, что нас там не будет».
В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский хоккейный турнир. Овечкин заявлял, что будет играть за сборную в любом случае.
Хоккеист отметил, что теперь сосредоточится на борьбе за Кубок Стэнли, и выразил надежду, что к Играм-2022 ситуация изменится, передает ТАСС.
В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018. Овечкин отметил, что «очень разочарован» тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили игроков лиги в такие условия.
Александр Овечкин: «Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Весьма печально, что нас там не будет».
В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский хоккейный турнир. Овечкин заявлял, что будет играть за сборную в любом случае.
Хоккеист отметил, что теперь сосредоточится на борьбе за Кубок Стэнли, и выразил надежду, что к Играм-2022 ситуация изменится, передает ТАСС.
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