Петербургский СКА досрочно выиграл Кубок континента

Петербургский СКА второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
Обладателем Кубка континента им. В. В. Тихонова петербургский клуб стал досрочно — за четыре тура до окончания чемпионата. СКА оказался недосягаем для ближайшего преследователя — московского ЦСКА — после того, как столичные армейцы проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2.
ЦСКА набрал 118 очков в 52 играх. На счету СКА — 132 очка в 52 матчах. Обоим клуба осталось провести в регулярном чемпионате КХЛ четыре матча.
Именно ЦСКА в предыдущие три сезона завоевывал Кубок континента, а СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.
В связи с этим примечателен тот факт, что еще ни разу в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата не выигрывал Кубок Гагарина.
ЦСКА набрал 118 очков в 52 играх. На счету СКА — 132 очка в 52 матчах. Обоим клуба осталось провести в регулярном чемпионате КХЛ четыре матча.
Именно ЦСКА в предыдущие три сезона завоевывал Кубок континента, а СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.
В связи с этим примечателен тот факт, что еще ни разу в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата не выигрывал Кубок Гагарина.
Комментарии