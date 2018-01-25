По факту исчезновения судна «Восток» возбуждено дело

Дальневосточные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Японском море рыболовецкого судна «Восток», на борту которого находился 21 человек.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«Восток» пропал по пути из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск Сахалинской области. Примерно в 200 километрах южнее мыса Гамова на судне сработал аварийный радиобуй. К месту пропажи «Востока» направились два судна и два вертолета, но в районе источника сигнала нашли лишь мусор, два спасжилета, рыбацкий буй, бочку и бухту швартового конца с судна.
В настоящее время вертолеты Ми-8 покинули район поисков. Им на смену прилетел самолет Бе-200. Вскоре туда должен прибыть буксир «Заборщиков», но его путь осложняет непогода. По данным синоптиков, в районе поисков сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метра.
На открытую в связи с исчезновением судна горячую линию поступило уже порядка 50 звонков.
«Восток» пропал по пути из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск Сахалинской области. Примерно в 200 километрах южнее мыса Гамова на судне сработал аварийный радиобуй. К месту пропажи «Востока» направились два судна и два вертолета, но в районе источника сигнала нашли лишь мусор, два спасжилета, рыбацкий буй, бочку и бухту швартового конца с судна.
В настоящее время вертолеты Ми-8 покинули район поисков. Им на смену прилетел самолет Бе-200. Вскоре туда должен прибыть буксир «Заборщиков», но его путь осложняет непогода. По данным синоптиков, в районе поисков сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метра.
На открытую в связи с исчезновением судна горячую линию поступило уже порядка 50 звонков.
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