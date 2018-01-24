Меркель в Давосе раскритиковала Трампа за национальный протекционизм

Сегодня в Давосе на форуме, который призывает к сотрудничеству и девиз которого: «Общее будущее в раздробленном мире», говорили об упорном нежелании американцев слушать другие мнения. Второй день форума был посвящен энергетической безопасности. Конечно, в центре внимания была Россия, а значит, и тема санкций.
Тему санкций, правда, не напрямую, первой подняла канцлер Германии Ангела Меркель. Не называя имен, она очень жестко раскритиковала Дональда Трампа, заявив, что национальный протекционизм «не может быть ответом на мировые кризисы».
В этой связи возникает вопрос, новый пакет американских санкций, который должен быть обнародован 29 января, — это тоже форма американского протекционизма или геополитическая антироссийская стратегия? Можно ли вообще договориться с американцами? Об этом обозреватель НТВ Вадим Глускер спросил у вице-премьера Аркадия Дворковича.
Аркадий Дворкович: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может, боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать».
Он выразил мнение, что европейским политикам ситуация вокруг санкций «давно не нравится». Просто европейцы прекрасно понимают, что новые американские санкции могут затронуть систему энергетической безопасности.
Вопросы, связанные с финансовым сектором, тоже вращаются вокруг санкций.
Андрей Костин, президент банка ВТБ: «На мой взгляд, сегодня рубль достаточно стабилен. Это объясняется и ценами на нефть, и макроэкономическими очень неплохими показателями, даже в выборный год. Минфин планирует достаточно низкий дефицит. Кто-то вообще заявил о том, что может не быть дефицита. В общем, у нас макроэкономика в норме, цены на нефть тоже в порядке».
Прочный рубль — это гарантия иностранных инвестиций. Один из самых серьезных инвестиционных проектов последнего времени — это чемпионат мира по футболу в России. Сегодня в Давосе российская делегация приглашала зарубежных болельщиков в Москву и другие города РФ, обещая, что им будет обеспечен наилучший прием.
Сергей Черёмин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы: «Недавно газета The Guardian опубликовала материал, где пугала английских болельщиков тем, что в России не созданы комфортные условия для пребывания. Я думаю, не будет проблем ни с проживанием, ни с приемом, ни с транспортными услугами. Те многочисленные проверки, которые проходили с участием лучших экспертов FIFA, и когда привлекались все городские службы, показали, что город сегодня реально готов принимать матчи ЧМ по футболу».
Но футбол — летом, а сегодня в Давосе — хоккей. На лед выйдут и члены российского правительства, и бизнесмены, и спортсмены.
Накануне главной угрозой форуму были снегопады, опасались схода лавин, а теперь Швейцарию еще накрыла и волна протестов против приезда Трампа. Но, тем не менее, президент США прибудет на форум завтра. Подробности — в видеоматериале.
В этой связи возникает вопрос, новый пакет американских санкций, который должен быть обнародован 29 января, — это тоже форма американского протекционизма или геополитическая антироссийская стратегия? Можно ли вообще договориться с американцами? Об этом обозреватель НТВ Вадим Глускер спросил у вице-премьера Аркадия Дворковича.
Аркадий Дворкович: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может, боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать».
Он выразил мнение, что европейским политикам ситуация вокруг санкций «давно не нравится». Просто европейцы прекрасно понимают, что новые американские санкции могут затронуть систему энергетической безопасности.
Вопросы, связанные с финансовым сектором, тоже вращаются вокруг санкций.
Андрей Костин, президент банка ВТБ: «На мой взгляд, сегодня рубль достаточно стабилен. Это объясняется и ценами на нефть, и макроэкономическими очень неплохими показателями, даже в выборный год. Минфин планирует достаточно низкий дефицит. Кто-то вообще заявил о том, что может не быть дефицита. В общем, у нас макроэкономика в норме, цены на нефть тоже в порядке».
Прочный рубль — это гарантия иностранных инвестиций. Один из самых серьезных инвестиционных проектов последнего времени — это чемпионат мира по футболу в России. Сегодня в Давосе российская делегация приглашала зарубежных болельщиков в Москву и другие города РФ, обещая, что им будет обеспечен наилучший прием.
Сергей Черёмин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы: «Недавно газета The Guardian опубликовала материал, где пугала английских болельщиков тем, что в России не созданы комфортные условия для пребывания. Я думаю, не будет проблем ни с проживанием, ни с приемом, ни с транспортными услугами. Те многочисленные проверки, которые проходили с участием лучших экспертов FIFA, и когда привлекались все городские службы, показали, что город сегодня реально готов принимать матчи ЧМ по футболу».
Но футбол — летом, а сегодня в Давосе — хоккей. На лед выйдут и члены российского правительства, и бизнесмены, и спортсмены.
Накануне главной угрозой форуму были снегопады, опасались схода лавин, а теперь Швейцарию еще накрыла и волна протестов против приезда Трампа. Но, тем не менее, президент США прибудет на форум завтра. Подробности — в видеоматериале.
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