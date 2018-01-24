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    Сотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос. Трамп Дональд, Швейцария, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос

    Сотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос

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    Сотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос

    Сотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос

    Сотни швейцарцев вышли на митинги против визита Трампа на форум в Давос

      По Швейцарии прокатилась волна акций протеста против визита Дональда Трампа на форум в Давосе.

      По Швейцарии прокатилась волна недовольства, которую вызвал предстоящий визит президента США Дональда Трампа на форум в Давосе. Протесты и митинги прошли в Цюрихе, Лозанне, Женеве и других городах. Акция в Цюрихе оказалась самой масштабной и собрала около тысячи человек. Активисты припомнили Трампу его скандальную речь о мигрантах и заявили, что приезду американского президента в стране не рады.

      Ожидается, что Трамп прибудет в Давос уже завтра, выступит с посланием перед участниками форума и проведет переговоры с лидерами нескольких стран.

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