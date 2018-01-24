Аркадий Дворкович: европейским коллегам ситуация с санкциями давно не нравится. Эксклюзив НТВ

Европейские коллеги России, вводя санкции против нашей страны, проявляют так называемую солидарность, при этом страдают экономически. Об этом рассказал в интервью НТВ вице-премьер Аркадий Дворкович. Наш корреспондент поговорил с ним на форуме в Давосе, мы публикуем полную видеоверсию интервью.

Аркадий Дворкович: «Европа потеряла довольно много от своих санкций и наших ответных мер. С европейскими коллегами мы это обсуждаем довольно живо. Другое дело, что они не готовы принимать консолидированные решения».



«Это не наш выбор, мы считаем их контрпродуктивными», — отметил Дворкович, говоря о санкциях. Он также обратил внимание на то, что экономика России восстановилась после падения предыдущих двух лет.



Дворкович отметил, что ответ на стоящие перед Россией вызовы (в том числе санкционные), — это новая повестка роста на иной макроэкономической основе. Без политики в Давосе не обойтись, но российским участникам форума, по словам вице-премьера, интереснее технологическая повестка. Это в первую очередь вопросы, связанные с коммерциализацией цифровых технологий, прежде всего технологий искусственного интеллекта, обработки big data, технологий на основе блокчейна, технологий в здравоохранении и инфраструктуре.