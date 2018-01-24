Андрей Костин: страшилок о санкциях не боимся. Эксклюзив НТВ

В случае введения новых санкций против российских банков они будут приспосабливаться к этому и развиваться дальше, заявил в интервью НТВ президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Давосе.

Андрей Костин: «Санкции в отношении российских банков не связаны с нашей деятельностью. Наша деятельность понятна, транспарентна, открыта, мы ничего не нарушали, и нам никто не предъявляет нарушения. Не отмывали денег, не занимались коррупцией — ничего! Санкции являются чисто политическим методом давления, потому что Америке не нравится политика нашего руководства. Поэтому здесь мало что мы можем придумать нового. Мы работали, работаем, будем работать спокойно и в зависимости от обстановки применять меры, чтобы продолжать свой бизнес, что мы и делали. Мы работали, развивались: наша прибыть вдвое выросла за последний год».



По словам Костина, к страшилкам о новых санкциях в отношении России в самой России уже привыкли.



Андрей Костин: «Не такие мы ребята, чтобы бояться страшилок. Меры предпринимаются. Правительство недавно объявило о создании военного банка, чтобы вывести в него наиболее подверженные санкциям вопросы, связанные с обслуживанием клиентов оборонной отрасли».



По оценке Костина, санкции делают мир «куда менее безопасным местом», чем это было ранее.