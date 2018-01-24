В Госдуме озвучили конспирологические версии «нервоза» вокруг россиян на Олимпиаде

«Издевательство», — так в России расценили пояснения Международного олимпийского комитета относительно исчезновения из заявки предполагаемых участников Игр в Южной Корее сильнейших российских спортсменов.
В заявлении МОК говорится, что на Олимпиаде хотят видеть только «чистых» спортсменов, но при этом отсутствие приглашения вовсе не означает, что спортсмен уличен в употреблении допинга. Дальше еще туманнее — антидопинговые процедуры в отношении недопущенных, возможно, будут проведены в будущем, и МОК хочет избежать вероятных допинг-скандалов.
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Мне кажется, что за всем этим процессом по отстранению спортсменов, по созданию нервоза вокруг наших болельщиков и флага России на трибунах стоят, конечно, американские спецслужбы. Переписка, опубликованная несколькими хакерскими группами, показывает, что МОК и WADA давно находятся под колпаком американских спецслужб».
Среди тех, кого не пустили на Зимние игры — фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, несколько хоккеистов.
Российские болельщики поражены решением не пустить в Южную Корею на, вполне возможно, последнюю Олимпиаду в карьере шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Ранее он завоевывал медали для Южной Кореи, но после травмы стал не нужен своей сборной, принял российское гражданство и на Играх в Сочи взял еще три золота.
Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту: «Корейские болельщики тоже это обсуждают — не только россияне, а все-таки и корейские болельщики, несмотря ни на что, болеют за него. И они считают, что это отчасти, например, проявление южнокорейских властей — вмешались и попросили, чтобы он там не выступал. Такие мнения тоже есть, к сожалению. Но я думаю, что, наверное, уже слишком далеко пошли в конспирологических расследованиях».
В Кремле заявили, что переговоры с МОК необходимо продолжать и отстаивать свои права. По словам Дмитрия Пескова, «главное — сохранить трезвый подход в интересах наших спортсменов, которые решили участвовать в Олимпиаде».
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Мне кажется, что за всем этим процессом по отстранению спортсменов, по созданию нервоза вокруг наших болельщиков и флага России на трибунах стоят, конечно, американские спецслужбы. Переписка, опубликованная несколькими хакерскими группами, показывает, что МОК и WADA давно находятся под колпаком американских спецслужб».
Среди тех, кого не пустили на Зимние игры — фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, несколько хоккеистов.
Российские болельщики поражены решением не пустить в Южную Корею на, вполне возможно, последнюю Олимпиаду в карьере шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Ранее он завоевывал медали для Южной Кореи, но после травмы стал не нужен своей сборной, принял российское гражданство и на Играх в Сочи взял еще три золота.
Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту: «Корейские болельщики тоже это обсуждают — не только россияне, а все-таки и корейские болельщики, несмотря ни на что, болеют за него. И они считают, что это отчасти, например, проявление южнокорейских властей — вмешались и попросили, чтобы он там не выступал. Такие мнения тоже есть, к сожалению. Но я думаю, что, наверное, уже слишком далеко пошли в конспирологических расследованиях».
В Кремле заявили, что переговоры с МОК необходимо продолжать и отстаивать свои права. По словам Дмитрия Пескова, «главное — сохранить трезвый подход в интересах наших спортсменов, которые решили участвовать в Олимпиаде».
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