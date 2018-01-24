ОКР пояснил ситуацию с российским флагом на Олимпиаде

⚡Официальное заявление ОКР.



По поводу информации в СМИ о запрете со стороны МОК использования российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпийских игр в Пхенчхане считаем необходимым сообщить следующее 👉 https://t.co/qOecoxdNmu pic.twitter.com/nPTNIqPgoM