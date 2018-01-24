ОКР пояснил ситуацию с российским флагом на Олимпиаде

Официального запрета на использование болельщиками российского флага на
Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане нет, заявили в Олимпийском комитете России.
В ОКР, в частности, пояснили, что пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, касается представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.
Олимпийский комитет России: «Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года».
В ОКР подчеркнули, что дополнительных ограничений для российских болельщиков на использование российского флага на Олимпиаде не было, однако этот вопрос будет уточнен в Международном олимпийском комитете. Ответ на запрос ожидается до конца недели.
Российская команда выступит на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России». Им запрещено использовать российский триколор и символику ОКР, а на церемониях награждения вместо российского будет звучать олимпийский гимн.
ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов
Олимпийский комитет России: «Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года».
В ОКР подчеркнули, что дополнительных ограничений для российских болельщиков на использование российского флага на Олимпиаде не было, однако этот вопрос будет уточнен в Международном олимпийском комитете. Ответ на запрос ожидается до конца недели.
⚡Официальное заявление ОКР.— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 24, 2018
По поводу информации в СМИ о запрете со стороны МОК использования российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпийских игр в Пхенчхане считаем необходимым сообщить следующее 👉 https://t.co/qOecoxdNmu pic.twitter.com/nPTNIqPgoM
Российская команда выступит на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России». Им запрещено использовать российский триколор и символику ОКР, а на церемониях награждения вместо российского будет звучать олимпийский гимн.
ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов
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