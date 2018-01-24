Во второй день форума в Давосе в центре внимания оказались российские компании

Сегодня в Давосе второй день Всемирного экономического форума. На повестке — мировая энергетика, и, конечно, в центре внимания оказались российские компании. Обсуждают не только добычу нефти и газа, но и вопросы энергобезопасности. Красной нитью во всех переговорах проходит, безусловно, и тема санкций.
Энергетическая безопасность — это один из главных мировых трендов. Три года назад в Давосе обсуждали, что делать с падающими ценами на нефть, а также гадали, где то самое финансовое нефтяное дно. Сейчас ситуация иная. Соглашение об ограничении добычи нефти продлено до конца 2018 года. Саудовская Аравия показала, что с ней можно договариваться и она готова к сотрудничеству, а нефть пробивает отметку в 70 долларов за баррель.
Александр Новак, министр энергетики России: «Мы видим, что в 2017 году цены выросли по отношению к 2016 году примерно на 30 процентов. И это благодаря тому соглашению, которое было подписано между странами ОПЕК и не ОПЕК, благодаря росту спроса, который мы видели в 2017 году — он составил почти полтора миллиона баррелей в сутки, благодаря росту экономик. И это те фундаментальные факторы, которые формируют цены».
Весь вопрос, как на все это реагируют наши производители и экспортеры нефти? Готовы ли они продавать меньше, но дороже?
Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл»: «Мы говорили о том, что цена 50 долларов нас всех устраивает. Сегодня новые рубежи — уже 60 долларов устраивает. У меня такое ощущение, что правительство стран, которые производят нефть, не устраивает уже 70 долларов. Начинается снова гонка за механическим зайчиком. Поэтому есть так называемый объективный фактор — это сверхнормативные остатки. Мы должны привести их в норму, к уровню 2010-го, 2011-го, 2012 года, и потом плавно начинать выходить из этого соглашения».
Но в Давосе российской делегации задают немало вопросов о политической ситуации в нашей стране, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Зарубежных инвесторов интересует финансовый климат, новые законы, которые, безусловно, появятся после президентских выборов, спрашивают и о санкциях — о новом пакете, который Соединенные Штаты готовятся принять 29 января. По мнению президента банка ВТБ Андрея Костина, с американцами сейчас договариваться очень сложно. А санкции — это уже, к сожалению, объективная реальность, в которой российская экономика живет последние годы.
Андрей Костин: «Вместо налаживания экономического сотрудничества, это приводит к гонке вооружений, к накапливанию оружия. НАТО все больше вооружается, в Европе тоже, корабли американские в Чёрном море. Для чего это нужно? Кому это нужно? К сожалению, мы имеем такую ситуацию. Это все исходит из политической элиты Соединенных Штатов».
С политической элитой Европы договариваться проще, она хотя бы идет на контакт. Впрочем, по мнению руководителя российской делегации в Давосе вице-премьера Аркадия Дворковича, Россия доказала, что она может жить в режиме санкций, и сейчас надо заниматься совсем другим.
Аркадий Дворкович: «Нам наиболее интересна не политическая повестка, а технологическая. Вопросы, связанные с коммерциализацией новых технологий, цифровых технологий, прежде всего, технологий искусственного интеллекта, обработка больших данных, технологии, основанные на блокчейне, технологии в здравоохранении и инфраструктуре».
Российские компании доказывают, что они становятся все более и более конкурентноспособными. В области криптовалют и блокчейнов, как сказал Аркадий Дворкович, мы практически впереди планеты всей. Так что российскую делегацию в Давосе всегда будут ждать.
В Давосе прошли акции протеста против визита Дональда Трампа. Дошло даже до погромов. Последняя демонстрация состоялась минувшим утром. Давос превращен практически в осажденную крепость. Попасть туда очень сложно, даже имея официальные аккредитации.
Дональд Трамп появится в Давосе завтра. Его ждут переговоры с Терезой Мэй. Самое интересное, как он будет себя вести с европейской элитой. Что он будет говорить тем, кто в прошлом году сразу после его избрания предрекал финансовый крах всей американской системы.
Александр Новак, министр энергетики России: «Мы видим, что в 2017 году цены выросли по отношению к 2016 году примерно на 30 процентов. И это благодаря тому соглашению, которое было подписано между странами ОПЕК и не ОПЕК, благодаря росту спроса, который мы видели в 2017 году — он составил почти полтора миллиона баррелей в сутки, благодаря росту экономик. И это те фундаментальные факторы, которые формируют цены».
Весь вопрос, как на все это реагируют наши производители и экспортеры нефти? Готовы ли они продавать меньше, но дороже?
Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл»: «Мы говорили о том, что цена 50 долларов нас всех устраивает. Сегодня новые рубежи — уже 60 долларов устраивает. У меня такое ощущение, что правительство стран, которые производят нефть, не устраивает уже 70 долларов. Начинается снова гонка за механическим зайчиком. Поэтому есть так называемый объективный фактор — это сверхнормативные остатки. Мы должны привести их в норму, к уровню 2010-го, 2011-го, 2012 года, и потом плавно начинать выходить из этого соглашения».
Но в Давосе российской делегации задают немало вопросов о политической ситуации в нашей стране, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Зарубежных инвесторов интересует финансовый климат, новые законы, которые, безусловно, появятся после президентских выборов, спрашивают и о санкциях — о новом пакете, который Соединенные Штаты готовятся принять 29 января. По мнению президента банка ВТБ Андрея Костина, с американцами сейчас договариваться очень сложно. А санкции — это уже, к сожалению, объективная реальность, в которой российская экономика живет последние годы.
Андрей Костин: «Вместо налаживания экономического сотрудничества, это приводит к гонке вооружений, к накапливанию оружия. НАТО все больше вооружается, в Европе тоже, корабли американские в Чёрном море. Для чего это нужно? Кому это нужно? К сожалению, мы имеем такую ситуацию. Это все исходит из политической элиты Соединенных Штатов».
С политической элитой Европы договариваться проще, она хотя бы идет на контакт. Впрочем, по мнению руководителя российской делегации в Давосе вице-премьера Аркадия Дворковича, Россия доказала, что она может жить в режиме санкций, и сейчас надо заниматься совсем другим.
Аркадий Дворкович: «Нам наиболее интересна не политическая повестка, а технологическая. Вопросы, связанные с коммерциализацией новых технологий, цифровых технологий, прежде всего, технологий искусственного интеллекта, обработка больших данных, технологии, основанные на блокчейне, технологии в здравоохранении и инфраструктуре».
Российские компании доказывают, что они становятся все более и более конкурентноспособными. В области криптовалют и блокчейнов, как сказал Аркадий Дворкович, мы практически впереди планеты всей. Так что российскую делегацию в Давосе всегда будут ждать.
В Давосе прошли акции протеста против визита Дональда Трампа. Дошло даже до погромов. Последняя демонстрация состоялась минувшим утром. Давос превращен практически в осажденную крепость. Попасть туда очень сложно, даже имея официальные аккредитации.
Дональд Трамп появится в Давосе завтра. Его ждут переговоры с Терезой Мэй. Самое интересное, как он будет себя вести с европейской элитой. Что он будет говорить тем, кто в прошлом году сразу после его избрания предрекал финансовый крах всей американской системы.
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