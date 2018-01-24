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    Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе. Швейцария, скандалы, экономика и бизнес, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

    Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

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    Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

    Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

    Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

      Второй день работы экономического форума в Давосе назвали «Днем Европы». Ожидаются выступления лидеров Германии и Франции, а также встреча глав международных энергетических компаний. Кроме того, участники обсудят предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

      Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, основатель форума в Давосе Клаус Шваб, наверное, только в страшном сне мог предположить в 1971 году, когда и созывал первый бизнес-форум в Швейцарских Альпах, что главной темой дискуссии в 2018-м здесь станет гендерное равенство и сексуальное насилие.

      После того как накануне о страшных голливудских историях гостям Давоса рассказывала Кейт Бланшетт — имя Харви Вайнштейна деликатно не упоминалось, хотя он однажды тоже был официальным гостем форума, — слово взял премьер-министр Канады.

      Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Нам нужно поговорить о правах женщин. Сексуальные домогательстве в бизнесе и в правительстве являются системной проблемой, и это неприемлемо. Как лидеры мы должны признать и действовать, чтобы показать — время действительно пришло. Когда женщины говорят об этом, мы обязаны слушать и, что еще важнее, верить».

      А если женщина — еще и лидер государства, то верить, вероятно, нужно сильнее. Но все-таки выступления Терезы Мэй и Ангелы Меркель в Давосе ждут не только поэтому. Главные темы для дискуссий здесь — глобализация, финансовые риски, экология, терроризм и кибербезопасность. Многие политики часто говорят о настоящей кибервойне. Какая роль в ней отводится России, в интервью НТВ рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

      От информационной безопасности — к энергетической. Второй день работы Давоса будет посвящен именно этому, и без России в этом вопросе никуда. Аркадий Дворкович, Александр Новак и Вагит Алекперов — главные герои второго дня форума в Давосе. Несколько дискуссий и пленарных сессий пройдут сегодня в «Русском доме», который уже показал свою эффективность.

      Сегодня же в Давосе обсудят подготовку к чемпионату мира по футболу и сыграют в хоккей: на лед выйдут и чиновники, и бизнесмены, и спортсмены.

      Подробности — в сюжете.

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