Главной темой форума в Давосе стали домогательства во власти и бизнесе

Второй день работы экономического форума в Давосе назвали «Днем Европы». Ожидаются выступления лидеров Германии и Франции, а также встреча глав международных энергетических компаний. Кроме того, участники обсудят предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.
Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, основатель форума в Давосе Клаус Шваб, наверное, только в страшном сне мог предположить в 1971 году, когда и созывал первый бизнес-форум в Швейцарских Альпах, что главной темой дискуссии в 2018-м здесь станет гендерное равенство и сексуальное насилие.
После того как накануне о страшных голливудских историях гостям Давоса рассказывала Кейт Бланшетт — имя Харви Вайнштейна деликатно не упоминалось, хотя он однажды тоже был официальным гостем форума, — слово взял премьер-министр Канады.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Нам нужно поговорить о правах женщин. Сексуальные домогательстве в бизнесе и в правительстве являются системной проблемой, и это неприемлемо. Как лидеры мы должны признать и действовать, чтобы показать — время действительно пришло. Когда женщины говорят об этом, мы обязаны слушать и, что еще важнее, верить».
А если женщина — еще и лидер государства, то верить, вероятно, нужно сильнее. Но все-таки выступления Терезы Мэй и Ангелы Меркель в Давосе ждут не только поэтому. Главные темы для дискуссий здесь — глобализация, финансовые риски, экология, терроризм и кибербезопасность. Многие политики часто говорят о настоящей кибервойне. Какая роль в ней отводится России, в интервью НТВ рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
От информационной безопасности — к энергетической. Второй день работы Давоса будет посвящен именно этому, и без России в этом вопросе никуда. Аркадий Дворкович, Александр Новак и Вагит Алекперов — главные герои второго дня форума в Давосе. Несколько дискуссий и пленарных сессий пройдут сегодня в «Русском доме», который уже показал свою эффективность.
Сегодня же в Давосе обсудят подготовку к чемпионату мира по футболу и сыграют в хоккей: на лед выйдут и чиновники, и бизнесмены, и спортсмены.
Подробности — в сюжете.
После того как накануне о страшных голливудских историях гостям Давоса рассказывала Кейт Бланшетт — имя Харви Вайнштейна деликатно не упоминалось, хотя он однажды тоже был официальным гостем форума, — слово взял премьер-министр Канады.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Нам нужно поговорить о правах женщин. Сексуальные домогательстве в бизнесе и в правительстве являются системной проблемой, и это неприемлемо. Как лидеры мы должны признать и действовать, чтобы показать — время действительно пришло. Когда женщины говорят об этом, мы обязаны слушать и, что еще важнее, верить».
А если женщина — еще и лидер государства, то верить, вероятно, нужно сильнее. Но все-таки выступления Терезы Мэй и Ангелы Меркель в Давосе ждут не только поэтому. Главные темы для дискуссий здесь — глобализация, финансовые риски, экология, терроризм и кибербезопасность. Многие политики часто говорят о настоящей кибервойне. Какая роль в ней отводится России, в интервью НТВ рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
От информационной безопасности — к энергетической. Второй день работы Давоса будет посвящен именно этому, и без России в этом вопросе никуда. Аркадий Дворкович, Александр Новак и Вагит Алекперов — главные герои второго дня форума в Давосе. Несколько дискуссий и пленарных сессий пройдут сегодня в «Русском доме», который уже показал свою эффективность.
Сегодня же в Давосе обсудят подготовку к чемпионату мира по футболу и сыграют в хоккей: на лед выйдут и чиновники, и бизнесмены, и спортсмены.
Подробности — в сюжете.
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