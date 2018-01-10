Скандального продюсера Вайнштейна отхлестали по лицу в ресторане

Посетитель ресторана напал на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, оказавшегося в центре скандала с домогательствами.
Инцидент произошел в одном из ресторанов Скотсдейла (штат Аризона). Голливудский продюсер обедал со своим «тренером по трезвости», когда к нему подошел мужчина по имени Стив. Он заявил, что ему очень нравятся фильмы Вайнштейна и попросил о фотографии, однако продюсер ответил отказом.
А когда Вайнштейн и его тренер собрались уходить, подвыпивший Стив подошел к знаменитому продюсеру и дважды ударил его ладонью по щеку. Кроме того, мужчина назвал Вайнштейна «куском дерьма». Все происходящее снимал товарищ нападавшего, передает TMZ.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Влиятельного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к десяткам женщин, в том числе к актрисам Гвинет Пэлтроу, Уме Турман, Эшли Джадд, Анджелине Джоли и многим другим. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
А когда Вайнштейн и его тренер собрались уходить, подвыпивший Стив подошел к знаменитому продюсеру и дважды ударил его ладонью по щеку. Кроме того, мужчина назвал Вайнштейна «куском дерьма». Все происходящее снимал товарищ нападавшего, передает TMZ.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Влиятельного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к десяткам женщин, в том числе к актрисам Гвинет Пэлтроу, Уме Турман, Эшли Джадд, Анджелине Джоли и многим другим. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
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