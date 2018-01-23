Николай Никифоров: Интернет не означает вседозволенность. Эксклюзив НТВ

Интернет не является зоной, где не действует закон. Об этом в интервью НТВ сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на экономическом форуме в Давосе. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.

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Николай Никифоров: «Я бы не противопоставлял цифровую среду среде реальной, материальной. В нашем материальном мире действует законодательство. Интернет не нужно воспринимать как отдельную среду. Интернет не означает вседозволенность. Там действуют те же самые законы. Надо понимать, что мы все равно придем к конфигурации, что за любое преступление, которое ты совершил в том числе с помощь интернет-технологий, тебе придется ответить по действующему российскому законодательству, и никакого пути избежать этого не будет. И у правоохранительных органов, спецслужб появляется необходимый набор инструментов для того, чтобы это наказание было неотвратимым для преступников и террористов».



Заявления о «вмешательстве» России в американские выборы министр назвал внутриполитической игрой США. Участниками этой игры, по словам Никифорова, вынуждены быть ведущие интернет-компании, находящиеся в американской юрисдикции.



Николай Никифоров: «Если посмотреть на масштаб того, что происходит в Интернете, это настолько ничтожная информация, которая была притянута за уши! Это смешно даже самим компаниям, но они вынуждены играть по правилам игры страны, в юрисдикции которой они находятся.



Нас не беспокоит, что Facebook и Twitter вводят сервисы в угоду внутриполитеской игре в США. Нас беспокоит, когда нашим СМИ, в том числе Russia Today, присваивают определенный юридический статус, ограничивают их деятельность».



Говоря о криптовалютах, министр призвал не смешивать эту область с традиционным банковским законодательством.



Николай Никифоров: «Всегда будут функционировать традиционные банки, валюты, но бессмысленно отрицать, что появилась новая цифровая технология, которая позволяет усилить целый ряд процессов в финансовой сфере. Важно просто синхронизировать действующее законодательство с его ограничениями и возможности новых цифровых технологий. Надо сделать, чтобы от внедрения этих технологий наши граждане, компании выиграли, а не стали заложниками каких-то финансовых криптопирамид».







