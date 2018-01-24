Суд арестовал двоих соучастников нападения на школьников в Улан-Удэ

Советский районный суд
Улан-Удэ избрал меру пресечения подросткам, которые были задержаны по делу о нападении на школу в Улан-Удэ как соучастники.
Одноклассники устроившего резню юноши заключены под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Срок ареста не уточняется.
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обоих юношей меру пресечения в виде заключения под стражу».
Ранее представители ведомства сообщили о задержании двоих предполагаемых соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии, им предъявлено обвинение. Одному из них — 15 лет, второму — 14. По данным СКР, они «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений».
В прошлую пятницу в Улан-Удэ подросток во время урока бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А потом, подкараулив за дверью выбегающих детей, наносил им удары топором. Травмы получили 7 человек. В том числе и сам нападавший, который пытался покончить с собой. Сразу же после инцидента стали известны детали его биографии. По словам полицейских, школьник рос в благополучной семье и никогда не попадал в поле зрения стражей порядка. В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе для несовершеннолетних. До этого он находился в больнице под присмотром конвоиров.
Лариса Мясищева, представитель ГУ ФСИН Бурятии: «Подросток доставлен в СИЗО. Он не нуждается более в постоянном уходе врача. За ним при необходимости следит медик в учреждении».
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обоих юношей меру пресечения в виде заключения под стражу».
Ранее представители ведомства сообщили о задержании двоих предполагаемых соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии, им предъявлено обвинение. Одному из них — 15 лет, второму — 14. По данным СКР, они «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений».
В прошлую пятницу в Улан-Удэ подросток во время урока бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А потом, подкараулив за дверью выбегающих детей, наносил им удары топором. Травмы получили 7 человек. В том числе и сам нападавший, который пытался покончить с собой. Сразу же после инцидента стали известны детали его биографии. По словам полицейских, школьник рос в благополучной семье и никогда не попадал в поле зрения стражей порядка. В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе для несовершеннолетних. До этого он находился в больнице под присмотром конвоиров.
Лариса Мясищева, представитель ГУ ФСИН Бурятии: «Подросток доставлен в СИЗО. Он не нуждается более в постоянном уходе врача. За ним при необходимости следит медик в учреждении».
Комментарии