Напавший на школу в Улан-Удэ подросток арестован на 2 месяца

Подростку, который в
Улан-Удэ с топором напал на школьников, избрали меру пресечения.
Октябрьский районный суд города Улан-Удэ постановил арестовать 15-летнего мальчика, устроившего 19 января кровавую бойню в школе №5. Его взяли под стражу на 2 месяца — до 19 марта. По информации ТАСС, юноша будет содержаться в СИЗО.
В минувшую пятницу ученик 9-го класса с топором набросился на ребят из 7-го класса и учительницу, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. В результате нападения в больницы попали 7 семь человек, в том числе нападавший и преподаватель.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».
В минувшую пятницу ученик 9-го класса с топором набросился на ребят из 7-го класса и учительницу, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. В результате нападения в больницы попали 7 семь человек, в том числе нападавший и преподаватель.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».
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