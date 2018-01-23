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    Напавший на школу в Улан-Удэ подросток арестован на 2 месяца

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    • Фото: Я живу [В] Бурятии / vk.com
    Напавший на школу в <nobr>Улан-Удэ</nobr> подросток арестован на 2 месяца

    Напавший на школу в Улан-Удэ подросток арестован на 2 месяца

    Напавший на школу в <nobr>Улан-Удэ</nobr> подросток арестован на 2 месяца
  • Фото: Я живу [В] Бурятии / vk.com

    • Подростку, который в Улан-Удэ с топором напал на школьников, избрали меру пресечения.

    Октябрьский районный суд города Улан-Удэ постановил арестовать 15-летнего мальчика, устроившего 19 января кровавую бойню в школе №5. Его взяли под стражу на 2 месяца — до 19 марта. По информации ТАСС, юноша будет содержаться в СИЗО.

    В минувшую пятницу ученик 9-го класса с топором набросился на ребят из 7-го класса и учительницу, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. В результате нападения в больницы попали 7 семь человек, в том числе нападавший и преподаватель.

    смотретьЗадержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника сняли на видео
    Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника сняли на видео
    Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

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