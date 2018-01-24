Задержаны соучастники подростка, напавшего с топором на школу в Улан-Удэ

Двое подростков, которые помогли подготовить нападение на школу в
Улан-Удэ, задержаны, им предъявлено обвинение.
Двое подростков 14 и 15 лет задержаны по делу о нападении на школу в Улан-Удэ как соучастники нападавшего. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений. Двое соучастников задержаны».
Петренко добавила, что задержанным уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об их аресте.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 января, девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, а потом напал с топором на учеников и педагога. В результате в больницу попали семь человек, в том числе сам нападавший и учительница. Нападавший сейчас заключен под стражу на 2 месяца.
Сообщалось, что устроивший атаку подросток мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников. Кроме того, следователи дадут оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП, а также охране школы.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений. Двое соучастников задержаны».
Петренко добавила, что задержанным уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об их аресте.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 января, девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, а потом напал с топором на учеников и педагога. В результате в больницу попали семь человек, в том числе сам нападавший и учительница. Нападавший сейчас заключен под стражу на 2 месяца.
Сообщалось, что устроивший атаку подросток мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников. Кроме того, следователи дадут оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП, а также охране школы.
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