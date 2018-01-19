«Страшно было»: очевидец рассказал о бойне в школе Улан-Удэ

В Бурятии ученик
9-го класса прямо во время урока бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А потом, подкараулив за дверью выбегающих детей, наносил им удары топором. Пятеро подростков и учитель в больнице. Нападавший пытался покончить с собой, выпрыгнул в окно, но на улице его ждали правоохранители.
Появились кадры задержания девятиклассника, который пытался устроить расправу над учениками своей же школы и педагогом. Подростка правоохранители схватили у входа в учебное заведение. Судя по всему, он пытался скрыться, но не знал, что к зданию уже подоспели экстренные службы.
Очевидцы сообщили о пострадавших, попросили врачей оказать им помощь. Пока медики спешили к раненым, полицейские осмотрели место происшествия: парты, сдвинутые с мест, на полу разбросаны сожженные учебники и тетради. Судя по обстановке, покидали кабинет русского языка и литературы в спешке, даже в панике. Девятиклассник, который заявился на урок с топором, кинулся на учеников и педагога, затем бросил бутылку с зажигательной смесью.
Ян, очевидец: «Страшно было, мы с другом начали помогать, двери держать, приехали пожарные, мы начали пожарным помогать. В итоге позже я увидел мальчика с топором. Я испугался и побежал».
В полицию о нападении первыми сообщили учителя. На место сразу выехали правоохранители, медики и пожарные. В больницу доставлены семь человек. Двое из них, как говорят врачи, в тяжелом состоянии. По предварительным данным, сразу после нападения подозреваемый пытался свести счеты с жизнью, но его остановили. Сейчас он также в больнице. У палаты дежурят конвоиры. Тем временем в СК возбудили сразу два уголовных дела. Следователи намерены дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП.
По одной из версий, подростков, устроивших нападение, могло быть трое. Имена других вероятных участников ЧП пока выясняют. Не ясно также, каким образом подросткам или подростку удалось пронести в школу топор и бутылку с зажигательной смесью. К тому же еще предстоит понять причину, по которой все произошло. Одноклассники задержанного говорят, что мотивом мог стать некий конфликт между школьниками.
Очевидцы сообщили о пострадавших, попросили врачей оказать им помощь. Пока медики спешили к раненым, полицейские осмотрели место происшествия: парты, сдвинутые с мест, на полу разбросаны сожженные учебники и тетради. Судя по обстановке, покидали кабинет русского языка и литературы в спешке, даже в панике. Девятиклассник, который заявился на урок с топором, кинулся на учеников и педагога, затем бросил бутылку с зажигательной смесью.
Ян, очевидец: «Страшно было, мы с другом начали помогать, двери держать, приехали пожарные, мы начали пожарным помогать. В итоге позже я увидел мальчика с топором. Я испугался и побежал».
В полицию о нападении первыми сообщили учителя. На место сразу выехали правоохранители, медики и пожарные. В больницу доставлены семь человек. Двое из них, как говорят врачи, в тяжелом состоянии. По предварительным данным, сразу после нападения подозреваемый пытался свести счеты с жизнью, но его остановили. Сейчас он также в больнице. У палаты дежурят конвоиры. Тем временем в СК возбудили сразу два уголовных дела. Следователи намерены дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП.
По одной из версий, подростков, устроивших нападение, могло быть трое. Имена других вероятных участников ЧП пока выясняют. Не ясно также, каким образом подросткам или подростку удалось пронести в школу топор и бутылку с зажигательной смесью. К тому же еще предстоит понять причину, по которой все произошло. Одноклассники задержанного говорят, что мотивом мог стать некий конфликт между школьниками.
Комментарии