В Бурятии после нападения подростка на школу выявили грубые нарушения

В аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка рассказали, что проверка, начавшаяся после нападения на детей в школе
Улан-Удэ, выявила грубые нарушения.
В частности, оказалось, что школу, где произошла трагедия, охраняла уборщица. Она не была ознакомлена даже с инструкцией охранника. Также в образовательном учреждении не было кнопки экстренного вызова полиции. В школе работали всего 4 видеокамеры.
При этом, как подчеркнули в аппарате детского омбудсмена, недостатки были обнаружены не только в сфере обеспечения безопасности, но и в деятельности региональных органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, опросы показывают, что среди подростков распространена арестантская и криминальная субкультура. Борьба с ней нередко сводится лишь к проведению групповых бесед с учащимися.
Вместе с тем установлены факты, когда для работы в образовательные учреждения привлекаются лица, находящиеся в конфликте с законом. Например, в школу №5, где случилось ЧП, на обязательные работы направляли людей, осужденных за насильственные преступления.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 января, девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, а потом набросился с топором на учеников и педагога. В результате в больницу попали семь человек, в том числе сам нападавший и преподаватель.
При этом сообщалось, что устроивший атаку подросток мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников. Также следователи решили дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП.
При этом, как подчеркнули в аппарате детского омбудсмена, недостатки были обнаружены не только в сфере обеспечения безопасности, но и в деятельности региональных органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, опросы показывают, что среди подростков распространена арестантская и криминальная субкультура. Борьба с ней нередко сводится лишь к проведению групповых бесед с учащимися.
Вместе с тем установлены факты, когда для работы в образовательные учреждения привлекаются лица, находящиеся в конфликте с законом. Например, в школу №5, где случилось ЧП, на обязательные работы направляли людей, осужденных за насильственные преступления.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 января, девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, а потом набросился с топором на учеников и педагога. В результате в больницу попали семь человек, в том числе сам нападавший и преподаватель.
При этом сообщалось, что устроивший атаку подросток мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников. Также следователи решили дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП.
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