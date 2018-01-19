Зачинщика бойни в бурятской школе проверят на связи с АУЕ

Следствие по делу о нападении на учеников бурятской школы рассматривает разные версии инцидента, в том числе приверженность нападавшего криминальному движению.
Источник «Интерфакса»: «Среди возможных причин ЧП рассматривается приверженность нападавшего к так называемой криминальной субкультуре АУЕ».
В то же время он отметил, что эта версия не является приоритетной, но рассматривается следствием среди прочих.
Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии, подросток ранил топором педагога и детей прямо во время занятий. Девятиклассник после инцидента пытался покончить с собой, но был задержан правоохранителями. По некоторым данным, бойню юноша устроил из-за низкой оценки.
По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них — шестеро детей (включая самого нападавшего).
В то же время он отметил, что эта версия не является приоритетной, но рассматривается следствием среди прочих.
Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии, подросток ранил топором педагога и детей прямо во время занятий. Девятиклассник после инцидента пытался покончить с собой, но был задержан правоохранителями. По некоторым данным, бойню юноша устроил из-за низкой оценки.
По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них — шестеро детей (включая самого нападавшего).
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