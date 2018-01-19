Резня в школе Улан-Удэ: опубликован список пострадавших

В СМИ появились имена детей, получивших ранения в результате атаки на школу в
Улан-Удэ.
Уточняется, что пострадавших семеро, в их числе напавший и учительница. Полный список с именами, а также с характером травм, которые они получили, приводит издание БайкалDaily.
1. Майя, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана теменной области, области плечевого сустава, травматического ампутация второго пальца, рвано-ушибленная рана третьего пальца. Состояние тяжелое.
2. Александра, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная травма головы, скальпированная рана щечной области. Состояние тяжёлое.
3. Антон, 13 лет. Рубленная рана шейно-грудного отдела в области позвоночника. Состояние средней степени тяжести.
4. К-я, 13 лет. Рубленная рана лопаточной области справа. Состояние средней степени тяжести.
5. Ирина Леонидовна, учитель, 41 год. Открытая черепно-мозговая травма, рубленная рана теменно области слева. Состояние тяжелое.
6. Владислав, 12 лет. Закрытая черепно-мозговая травма, ссадина теменной области.
7. Антон 15 лет, напавший. Множественные колотые ранения грудной клетки с повреждением легкого и брюшной стенки. Состояние тяжелое.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. В Сети появилось фото задержания подозреваемого. В СМИ пишут, что он оказался сыном майора бригады ВДВ.
1. Майя, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана теменной области, области плечевого сустава, травматического ампутация второго пальца, рвано-ушибленная рана третьего пальца. Состояние тяжелое.
2. Александра, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная травма головы, скальпированная рана щечной области. Состояние тяжёлое.
3. Антон, 13 лет. Рубленная рана шейно-грудного отдела в области позвоночника. Состояние средней степени тяжести.
4. К-я, 13 лет. Рубленная рана лопаточной области справа. Состояние средней степени тяжести.
5. Ирина Леонидовна, учитель, 41 год. Открытая черепно-мозговая травма, рубленная рана теменно области слева. Состояние тяжелое.
6. Владислав, 12 лет. Закрытая черепно-мозговая травма, ссадина теменной области.
7. Антон 15 лет, напавший. Множественные колотые ранения грудной клетки с повреждением легкого и брюшной стенки. Состояние тяжелое.
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