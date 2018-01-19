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    Резня в школе Улан-Удэ: опубликован список пострадавших

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    Резня в школе <nobr>Улан-Удэ</nobr>: опубликован список пострадавших

    Резня в школе Улан-Удэ: опубликован список пострадавших

    Резня в школе <nobr>Улан-Удэ</nobr>: опубликован список пострадавших

    В СМИ появились имена детей, получивших ранения в результате атаки на школу в Улан-Удэ.

    Уточняется, что пострадавших семеро, в их числе напавший и учительница. Полный список с именами, а также с характером травм, которые они получили, приводит издание БайкалDaily.

    1. Майя, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана теменной области, области плечевого сустава, травматического ампутация второго пальца, рвано-ушибленная рана третьего пальца. Состояние тяжелое.

    2. Александра, 13 лет. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная травма головы, скальпированная рана щечной области. Состояние тяжёлое.

    3. Антон, 13 лет. Рубленная рана шейно-грудного отдела в области позвоночника. Состояние средней степени тяжести.

    4. К-я, 13 лет. Рубленная рана лопаточной области справа. Состояние средней степени тяжести.

    5. Ирина Леонидовна, учитель, 41 год. Открытая черепно-мозговая травма, рубленная рана теменно области слева. Состояние тяжелое.

    6. Владислав, 12 лет. Закрытая черепно-мозговая травма, ссадина теменной области.

    7. Антон 15 лет, напавший. Множественные колотые ранения грудной клетки с повреждением легкого и брюшной стенки. Состояние тяжелое.

    Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. В Сети появилось фото задержания подозреваемого. В СМИ пишут, что он оказался сыном майора бригады ВДВ.

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