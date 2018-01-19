Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника: видео

В Интернете появилось видео задержания подростка, напавшего с топором на учительницу и учеников в Бурятии во время занятий в школе.
На кадрах видно, как правоохранители скрутили подростка, лежащего на снегу. Перед задержанием, как сообщалось ранее, подозреваемый ранил себя и прыгнул в окно. В настоящее время девятиклассник находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.
В результате произошедшего пострадали пять детей и учительница. Женщина во время бойни пыталась защитить подопечных.
По предварительным данным следствия, утром 19 января ученик 9-го класса школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы.
В результате произошедшего пострадали пять детей и учительница. Женщина во время бойни пыталась защитить подопечных.
По предварительным данным следствия, утром 19 января ученик 9-го класса школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы.
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