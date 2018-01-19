Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника: видео. больницы, Бурятия, задержание, нападения, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника: видео

    Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника: видео

    14 комментариев
    Задержание напавшего на школу <nobr>Улан-Удэ</nobr> девятиклассника: видео

    Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника: видео

    Задержание напавшего на школу <nobr>Улан-Удэ</nobr> девятиклассника: видео

      В Интернете появилось видео задержания подростка, напавшего с топором на учительницу и учеников в Бурятии во время занятий в школе.

      На кадрах видно, как правоохранители скрутили подростка, лежащего на снегу. Перед задержанием, как сообщалось ранее, подозреваемый ранил себя и прыгнул в окно. В настоящее время девятиклассник находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

      В результате произошедшего пострадали пять детей и учительница. Женщина во время бойни пыталась защитить подопечных.

      смотретьВ Бурятии усилили охрану учебных заведений после резни в школе Улан-Удэ
      В Бурятии усилили охрану учебных заведений после резни в школе Улан-Удэ
      По предварительным данным следствия, утром 19 января ученик 9-го класса школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

      смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
      СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
      В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы.

      Новости по теме

      Резня в школе Улан-Удэ

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru