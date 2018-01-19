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    Резня в Бурятии: пострадавшая учительница защищала детей

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    Резня в Бурятии: пострадавшая учительница защищала детей

    Резня в Бурятии: пострадавшая учительница защищала детей

    Резня в Бурятии: пострадавшая учительница защищала детей

    Сын пострадавшей при резне в бурятской школе учительницы Ирины Раменской сообщил детали нападения.

    По словам Дениса Раменского, его мама пыталась защитить детей от вооруженного топором подростка.

    Денис Раменский: «Она мне рассказала, что вела урок, открылась дверь, и ей в голову кинули какой-то горящий предмет. Затем она пыталась защитить детей и (стала) выводить учеников в коридор, так как кабинет загорелся. Там был парень с топором».

    Он также добавил, что врачи больницы, куда она была госпитализирована после инцидента, дали обнадеживающий прогноз. «Врачи говорят, что все будет хорошо, буду надеяться на это», — отметил собеседник ТАСС.

    смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    Как сообщалось ранее, утром в пятницу девятиклассник одной из школ в Бурятии с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, среди них — сам напавший.

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