Резня в Бурятии: пострадавшая учительница защищала детей

Сын пострадавшей при резне в бурятской школе учительницы Ирины Раменской сообщил детали нападения.
По словам Дениса Раменского, его мама пыталась защитить детей от вооруженного топором подростка.
Денис Раменский: «Она мне рассказала, что вела урок, открылась дверь, и ей в голову кинули какой-то горящий предмет. Затем она пыталась защитить детей и (стала) выводить учеников в коридор, так как кабинет загорелся. Там был парень с топором».
Он также добавил, что врачи больницы, куда она была госпитализирована после инцидента, дали обнадеживающий прогноз. «Врачи говорят, что все будет хорошо, буду надеяться на это», — отметил собеседник ТАСС.
Как сообщалось ранее, утром в пятницу девятиклассник одной из школ в Бурятии с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, среди них — сам напавший.
Денис Раменский: «Она мне рассказала, что вела урок, открылась дверь, и ей в голову кинули какой-то горящий предмет. Затем она пыталась защитить детей и (стала) выводить учеников в коридор, так как кабинет загорелся. Там был парень с топором».
Он также добавил, что врачи больницы, куда она была госпитализирована после инцидента, дали обнадеживающий прогноз. «Врачи говорят, что все будет хорошо, буду надеяться на это», — отметил собеседник ТАСС.
Как сообщалось ранее, утром в пятницу девятиклассник одной из школ в Бурятии с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, среди них — сам напавший.
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