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    Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии подростка

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    • Фото: vk.com
    Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии подростка

    Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии подростка

    Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии подростка
  • Фото: vk.com

    • В Интернете появилась фотография задержания девятиклассника, устроившего нападение на учительницу и детей в школе Улан-Удэ.

    На кадрах виден лежащий на снегу подросток. Рядом правоохранители и пожарные, которым пришлось бороться с огнем после возгорания помещений школы.

    Ранее сообщалось, что до задержания напавший пытался покончить с собой. В настоящее время он находится под конвоем в больнице.

    смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, в том числе злоумышленник.

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