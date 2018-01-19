Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии подростка

В Интернете появилась фотография задержания девятиклассника, устроившего нападение на учительницу и детей в школе
Улан-Удэ.
На кадрах виден лежащий на снегу подросток. Рядом правоохранители и пожарные, которым пришлось бороться с огнем после возгорания помещений школы.
Ранее сообщалось, что до задержания напавший пытался покончить с собой. В настоящее время он находится под конвоем в больнице.
Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, в том числе злоумышленник.
Ранее сообщалось, что до задержания напавший пытался покончить с собой. В настоящее время он находится под конвоем в больнице.
Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В СМИ опубликован список пострадавших. Травмы получили семь человек, в том числе злоумышленник.
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