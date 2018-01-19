СМИ: подросток устроил бойню в бурятской школе из-за двойки по русскому языку

В СМИ обсуждают одну из версий вооруженного нападения на одну из школ Бурятии. Как утверждается, подросток с топором устроил резню и поджег учреждение
из-за неудовлетворительной оценки по русскому языку.
Об этом «Комсомольской правде» рассказал один из учеников. По его словам, напавших было трое, в то же время СК утверждает, что резню подросток устроил в одиночку. Известно его имя. Это Антон, ему 15 лет.
Школьник: «В Интернете ничем таким не увлекался. А вот перед этой резней ему и двум его приятелям, которые с ним совершали нападение, учитель поставила двойки по русскому. Все считают, что именно из-за этого он и совершил нападение».
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. Обнародовано видео задержания подозреваемого. В СМИ пишут, что он — сын майора бригады ВДВ.
Школьник: «В Интернете ничем таким не увлекался. А вот перед этой резней ему и двум его приятелям, которые с ним совершали нападение, учитель поставила двойки по русскому. Все считают, что именно из-за этого он и совершил нападение».
Комментарии