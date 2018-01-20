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    Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в резне в бурятской школе

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    • Фото: РИА Новости
    Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в резне в бурятской школе

    Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в резне в бурятской школе

    Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в резне в бурятской школе
  • Фото: РИА Новости

    • Школьницу, которая получила травму руки во время нападения в Улан-Удэ, прооперировали. Врачи надеются на благоприятный исход.

    Операцией руководил микрохирург Сергей Голяна, прилетевший из Петербурга. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

    Дора Хамаганова: «Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем, доволен исходом операции, которая шла шесть часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально».

    По словам микрохирурга, операция длилась стандартное время для таких случаев. Он высоко оценил вероятность положительного исхода.

    Сергей Голяна    : «Вероятность довольно большая, мы сшили все сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение. Большая вероятность, что все будет хорошо у ребенка».

    Главврач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин рассказал о состоянии еще одной пострадавшей.

    Вячеслав Тимкин: «Девочка с нейротравмой, у нее состояние крайне тяжелое — мы проконсультировались, лечение скорректировали».

    По его словам, девочка остается в тяжелом состоянии — она находится в реанимации на аппаратном дыхании.

    Вячеслав Тимкин: «У всех остальных положительная динамика».

    Он добавил, что сам подросток, совершивший нападение и пытавшийся покончить с собой, находится в сознании.

    смотреть«Страшно было»: очевидец рассказал о бойне в школе Улан-Удэ
    «Страшно было»: очевидец рассказал о бойне в школе Улан-Удэ
    Напомним, резню в школе в микрорайоне Сосновый Бор устроил девятиклассник. Он поджег учебное помещение, а когда 7-классники начали выбегать, набросился на них с топором. Правоохранители схватили нападавшего на улице после того, как он выпрыгнул из окна.

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