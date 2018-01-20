Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в резне в бурятской школе

Школьницу, которая получила травму руки во время нападения в
Улан-Удэ, прооперировали. Врачи надеются на благоприятный исход.
Операцией руководил микрохирург Сергей Голяна, прилетевший из Петербурга. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.
Дора Хамаганова: «Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем, доволен исходом операции, которая шла шесть часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально».
По словам микрохирурга, операция длилась стандартное время для таких случаев. Он высоко оценил вероятность положительного исхода.
Сергей Голяна: «Вероятность довольно большая, мы сшили все сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение. Большая вероятность, что все будет хорошо у ребенка».
Главврач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин рассказал о состоянии еще одной пострадавшей.
Вячеслав Тимкин: «Девочка с нейротравмой, у нее состояние крайне тяжелое — мы проконсультировались, лечение скорректировали».
По его словам, девочка остается в тяжелом состоянии — она находится в реанимации на аппаратном дыхании.
Вячеслав Тимкин: «У всех остальных положительная динамика».
Он добавил, что сам подросток, совершивший нападение и пытавшийся покончить с собой, находится в сознании.
Напомним, резню в школе в микрорайоне Сосновый Бор устроил девятиклассник. Он поджег учебное помещение, а когда 7-классники начали выбегать, набросился на них с топором. Правоохранители схватили нападавшего на улице после того, как он выпрыгнул из окна.
Дора Хамаганова: «Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем, доволен исходом операции, которая шла шесть часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально».
По словам микрохирурга, операция длилась стандартное время для таких случаев. Он высоко оценил вероятность положительного исхода.
Сергей Голяна: «Вероятность довольно большая, мы сшили все сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение. Большая вероятность, что все будет хорошо у ребенка».
Главврач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин рассказал о состоянии еще одной пострадавшей.
Вячеслав Тимкин: «Девочка с нейротравмой, у нее состояние крайне тяжелое — мы проконсультировались, лечение скорректировали».
По его словам, девочка остается в тяжелом состоянии — она находится в реанимации на аппаратном дыхании.
Вячеслав Тимкин: «У всех остальных положительная динамика».
Он добавил, что сам подросток, совершивший нападение и пытавшийся покончить с собой, находится в сознании.
Напомним, резню в школе в микрорайоне Сосновый Бор устроил девятиклассник. Он поджег учебное помещение, а когда 7-классники начали выбегать, набросился на них с топором. Правоохранители схватили нападавшего на улице после того, как он выпрыгнул из окна.
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