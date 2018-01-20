Одна из пострадавших девочек впала в кому после резни в Улан-Удэ

Московские и петербургские врачи прибыли в
Улан-Удэ для помощи своим коллегам. Медики приступили к оперированию детей, пострадавших во время бойни в школе №5.
Уточняется, что одна из девочек, получивших травмы при нападении, впала в кому. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое.
Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии: «Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается».
По словам Самбуева, школьнице понадобится пластическая операция.
Дамбинима Самбуев: «Как только девочку из тяжелого состояния выведем, так сразу приступим к косметическим моментам. Все за счет бюджета. Все будет проходить на базе БСМП (больнице скорой медицинской помощи)».
В настоящее время медики из Санкт-Петербурга взяли на операцию вторую девочку, сейчас ей делают микрохирургическую операцию на кисти руки. Вероятно, речь идет об ученице, лишившейся пальца.
У остальных пострадавших состояние улучшается. Что касается подростка, устроившего резню, то он уже перенес операцию, врачи наблюдает положительную динамику, юноша находится в сознании и разговаривает, сообщает РИА Новости.
Резню в школе устроил девятиклассник, который прямо во время урока бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Выбегавших из помещения детей он атаковал топором. Нападавший пытался покончить с собой и выпрыгнул в окно. Однако на улице его схватили правоохранители. Резаные раны также получила учительница, которая защищала от налетчика своих воспитанников.
Мотивы нападения пока неизвестны. В СМИ сообщалось, что подросток мог устроить бойню из-за неудовлетворительной оценки. Также не исключено, что юноша хотел повторить действия своих сверстников из Перми. В понедельник школе №127 нынешний и бывший ученики набросились с ножами на детей, в общей сложности пострадали 15 человек. Власти после этих двух серьезных инцидентов начали обсуждать вопросы безопасности в учебных учреждениях и меры контроля над Интернетом.
Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии: «Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается».
По словам Самбуева, школьнице понадобится пластическая операция.
Дамбинима Самбуев: «Как только девочку из тяжелого состояния выведем, так сразу приступим к косметическим моментам. Все за счет бюджета. Все будет проходить на базе БСМП (больнице скорой медицинской помощи)».
В настоящее время медики из Санкт-Петербурга взяли на операцию вторую девочку, сейчас ей делают микрохирургическую операцию на кисти руки. Вероятно, речь идет об ученице, лишившейся пальца.
У остальных пострадавших состояние улучшается. Что касается подростка, устроившего резню, то он уже перенес операцию, врачи наблюдает положительную динамику, юноша находится в сознании и разговаривает, сообщает РИА Новости.
Резню в школе устроил девятиклассник, который прямо во время урока бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Выбегавших из помещения детей он атаковал топором. Нападавший пытался покончить с собой и выпрыгнул в окно. Однако на улице его схватили правоохранители. Резаные раны также получила учительница, которая защищала от налетчика своих воспитанников.
Мотивы нападения пока неизвестны. В СМИ сообщалось, что подросток мог устроить бойню из-за неудовлетворительной оценки. Также не исключено, что юноша хотел повторить действия своих сверстников из Перми. В понедельник школе №127 нынешний и бывший ученики набросились с ножами на детей, в общей сложности пострадали 15 человек. Власти после этих двух серьезных инцидентов начали обсуждать вопросы безопасности в учебных учреждениях и меры контроля над Интернетом.
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