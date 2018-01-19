Микрохирурги из Петербурга пришьют палец девочке, пострадавшей при резне в школе

Микрохирурги из
Санкт-Петербурга приедут в Улан-Удэ для помощи пострадавшей при нападении на школу девочки.
Специалисты окажут бурятским коллегам содействие в восстановлении пальца, которого лишилась школьница во время бойни.
Алексей Цыденов, глава Бурятии: «Первое, что нужно, — это оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Приняли решение, что вызываем специалистов из Санкт-Петербурга — микрохирургов. Нужно пришить девочке сильно пострадавший палец. Также вызываем для усиления микрохирургов из Москвы, сильная травма у другой девочки».
По словам Цыденова, в целом состояние пострадавших удовлетворительное. Одна девочка в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что девятиклассник школы №5 с топором и бутылкой с зажигательной смесью совершил нападение на учащихся и учителя седьмого класса этой же школы. Подросток прямо во время урока бросил в класс «коктейль Молотова», потом нанес удары топором выбегавшим из кабинета детям. Подросток задержан и направлен в больницу после попытки суицида.
Это второе за неделю серьезное нападение на школу в России. В понедельник двое подростков с холодным оружием атаковали учреждение в Перми. Травмы получили 15 человек. После этих инцидентов в обществе заговорили о негативном влиянии соцсетей на современных детей. Так, в Кремле, комментируя трагедии в Бурятии и Пермской области, напомнили о зле в Сети, которое «проявляется столь уродливым и трагическим образом».
Алексей Цыденов, глава Бурятии: «Первое, что нужно, — это оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Приняли решение, что вызываем специалистов из Санкт-Петербурга — микрохирургов. Нужно пришить девочке сильно пострадавший палец. Также вызываем для усиления микрохирургов из Москвы, сильная травма у другой девочки».
По словам Цыденова, в целом состояние пострадавших удовлетворительное. Одна девочка в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что девятиклассник школы №5 с топором и бутылкой с зажигательной смесью совершил нападение на учащихся и учителя седьмого класса этой же школы. Подросток прямо во время урока бросил в класс «коктейль Молотова», потом нанес удары топором выбегавшим из кабинета детям. Подросток задержан и направлен в больницу после попытки суицида.
Это второе за неделю серьезное нападение на школу в России. В понедельник двое подростков с холодным оружием атаковали учреждение в Перми. Травмы получили 15 человек. После этих инцидентов в обществе заговорили о негативном влиянии соцсетей на современных детей. Так, в Кремле, комментируя трагедии в Бурятии и Пермской области, напомнили о зле в Сети, которое «проявляется столь уродливым и трагическим образом».
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