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    Песков напомнил слова Путина об Интернете в связи с бойней в Бурятии

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    Песков напомнил слова Путина об Интернете в связи с бойней в Бурятии

    Песков напомнил слова Путина об Интернете в связи с бойней в Бурятии

    В Кремле воздержались от комментариев по поводу трагедии в бурятской школе, подчеркнув лишь негативное влияние агрессивных интернет-сообществ на современных подростков.

    Журналисты попросили Дмитрия Пескова пояснить, есть ли системная угроза для школьников от отрицательного влияния соцсетей после недавних ЧП в российских школах, сообщает РИА Новости.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я бы хотел напомнить слова нашего президента, что Интернет — это абсолютно свободное пространство и его свобода должна быть сохранена. Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что Интернет несет и зло, которое, в том числе и иногда в нашей жизни, проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы».

    Также Песков сообщил, что руководство страны подробно проинформировано о ЧП в одной из школ в Бурятии, однако данная проблема на совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза не поднималась.

    смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    Сегодня в Улан-Удэ произошло второе за неделю серьезное нападение подростков на школу в России. Девятиклассник с топором набросился на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Власти сообщают, что в результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Напавший на школу подросток также госпитализирован после попытки суицида.

    Похожее нападение произошло в понедельник, 15 января, в школе №127 в Перми. Там двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек.

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