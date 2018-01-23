Петербургские фигуристы вернулись домой после триумфального чемпионата Европы

Серебряный и бронзовый призеры ЧЕ по фигурному катанию приехали в Петербург. Уже через две недели Дмитрий Алиев и Михаил Коляда отправятся на Олимпийские игры в Пхёнчхан.
На Олимпийские игры в Южную Корею, которые пройдут с 9 по 25 февраля, поедут фигуристы из Петербурга. Такое решение приняла экспертная коллегия по результатам чемпионата России и первенства Европы, которое несколько дней назад завершилось в Москве.
На нем в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. А накануне спортсмены прибыли в Петербург.
На Московском вокзале их встречали родные, близкие и журналисты. Спортсмены признались, что после трудных соревнований об Олимпиаде пока не думают, но времени на отдых до мировых стартов не будет.
Напомним: XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане откроются 9 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них под нейтральным флагом. Между тем сегодня список российских участников Игр вновь сократили.
На нем в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. А накануне спортсмены прибыли в Петербург.
На Московском вокзале их встречали родные, близкие и журналисты. Спортсмены признались, что после трудных соревнований об Олимпиаде пока не думают, но времени на отдых до мировых стартов не будет.
Напомним: XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане откроются 9 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них под нейтральным флагом. Между тем сегодня список российских участников Игр вновь сократили.
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