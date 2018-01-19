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    Российские фигуристы Алиев и Коляда завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Российские фигуристы Алиев и Коляда завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы

    Российские фигуристы Алиев и Коляда завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы

    Российские фигуристы Алиев и Коляда завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на домашнем чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Третьим стал еще один россиянин — Михаил Коляда.

    Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебро чемпионата Европы по фигурному катанию. Компанию на пьедестале почету ему составил соотечественник — Михаил Коляда. А золото в мужском одиночном катании увозит домой испанец Хавьер Фернандес.

    Фернандес получил 295,55 балла. Он завоевал титул чемпиона Европы уже в шестой раз. Дмитрий Алиев в произвольной программе получил 182,73 балла и в итоге получил 274,06 балла. А Коляда замкнул тройку лидеров с 258,90 балла.

    Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве. Соревнования завершатся 20 января.

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