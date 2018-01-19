Российские фигуристы Алиев и Коляда завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на домашнем чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Третьим стал еще один россиянин — Михаил Коляда.
Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебро чемпионата Европы по фигурному катанию. Компанию на пьедестале почету ему составил соотечественник — Михаил Коляда. А золото в мужском одиночном катании увозит домой испанец Хавьер Фернандес.
Фернандес получил 295,55 балла. Он завоевал титул чемпиона Европы уже в шестой раз. Дмитрий Алиев в произвольной программе получил 182,73 балла и в итоге получил 274,06 балла. А Коляда замкнул тройку лидеров с 258,90 балла.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве. Соревнования завершатся 20 января.
Фернандес получил 295,55 балла. Он завоевал титул чемпиона Европы уже в шестой раз. Дмитрий Алиев в произвольной программе получил 182,73 балла и в итоге получил 274,06 балла. А Коляда замкнул тройку лидеров с 258,90 балла.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве. Соревнования завершатся 20 января.
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