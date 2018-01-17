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    В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Москва, спорт, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

    В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

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    В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

    В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

      В Москве сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам четырехдневных соревнований определятся лучшие фигуристы Старого света.

      Чемпионат Европы — последняя проверка сил для спортсменов перед зимней Олимпиадой в Южной Корее. Как раз по результатам этих соревнований будут приниматься решения о составе национальных команд.

      О том, что происходит сегодня у ледовой арены «Мегаспорт», рассказывает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

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