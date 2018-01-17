В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Москве сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам четырехдневных соревнований определятся лучшие фигуристы Старого света.

Чемпионат Европы — последняя проверка сил для спортсменов перед зимней Олимпиадой в Южной Корее. Как раз по результатам этих соревнований будут приниматься решения о составе национальных команд.



О том, что происходит сегодня у ледовой арены «Мегаспорт», рассказывает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.