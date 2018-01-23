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    Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео. Германия, Сирия, Турция, аэропорты, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео

    Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео

    8 комментариев
    • Фото: MemeSopotamia / facebook.com
    Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео

    Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео

    Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео
    • Фото: MemeSopotamia / facebook.com

      • В международном аэропорту немецкого Ганновера произошла массовая драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами.

      По предварительным данным, курды устроили демонстрацию против действий Турции в сирийском Африне и принялись выкрикивать оскорбления в адрес Реджепа Эрдогана. Участники акции называли турецкого президента «террористом» и «фашистом». В ответ пассажиры, которые ждали рейса в Стамбул, атаковали демонстрантов.

      В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Для того, чтобы разнять дерущихся, правоохранители применили перцовый газ. В массовой драке два человека получили легкие травмы. Всего же на месте находились около 180 человек, передает Hannoversche Allgemeine. Рейс в Стамбул из-за инцидента был задержан на полчаса.

      Напомним, Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. При этом Эрдоган заявил, что у Турции нет и не было проблем с этническими курдами, однако Анкара намерена довести операцию до конца и ликвидировать террористическую угрозу у своих границ.

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