Курды и турки устроили массовую драку в немецком аэропорту: видео

В международном аэропорту немецкого Ганновера произошла массовая драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами.
По предварительным данным, курды устроили демонстрацию против действий Турции в сирийском Африне и принялись выкрикивать оскорбления в адрес Реджепа Эрдогана. Участники акции называли турецкого президента «террористом» и «фашистом». В ответ пассажиры, которые ждали рейса в Стамбул, атаковали демонстрантов.
В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Для того, чтобы разнять дерущихся, правоохранители применили перцовый газ. В массовой драке два человека получили легкие травмы. Всего же на месте находились около 180 человек, передает Hannoversche Allgemeine. Рейс в Стамбул из-за инцидента был задержан на полчаса.
Напомним, Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. При этом Эрдоган заявил, что у Турции нет и не было проблем с этническими курдами, однако Анкара намерена довести операцию до конца и ликвидировать террористическую угрозу у своих границ.
В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Для того, чтобы разнять дерущихся, правоохранители применили перцовый газ. В массовой драке два человека получили легкие травмы. Всего же на месте находились около 180 человек, передает Hannoversche Allgemeine. Рейс в Стамбул из-за инцидента был задержан на полчаса.
Напомним, Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. При этом Эрдоган заявил, что у Турции нет и не было проблем с этническими курдами, однако Анкара намерена довести операцию до конца и ликвидировать террористическую угрозу у своих границ.
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