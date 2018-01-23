Турецкие военные рапортуют о захвате 15 деревень в сирийском Африне

В ходе операции «Оливковая ветвь» турецкая армия заняла 15 деревень в районе сирийского Африна.
Как передает информагентство Anadolu, войска ведут артиллерийский обстрел курдских позиций, сухопутные подразделения наступают с нового направления — со стороны города Азаза, что на севере Сирии. Сообщается, что турецким военным в районе Африна удалось продвинуться на 8 километров.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «полон решимости разобраться с Африном» и не намерен прекращать операцию, пока «дело не будет доведено до конца». Эрдоган также ответил на призывы Вашингтона к сдержанности и просьбу обозначить четкие сроки проведения операции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «А сколько времени американцы находятся в Афганистане? А что, присутствие в Ираке уже закончено?»
По словам турецкого лидера, операция «Оливковая ветвь» после Африна будет продолжена в Маджибе, который находится на востоке Сирии и также контролируется курдским ополчением.
По данным турецких военных, в ходе боевых действий армия потеряла одного военнослужащего. Сирийские правозащитники сообщили о 22 мирных гражданах, погибших в ходе турецкого наступления.
Американская делегация прибыла в Турцию для переговоров по вопросу операции «Оливковая ветвь». Ожидается, что сегодня представители США встретятся с сотрудниками турецкого МИДа, а затем отправятся в Генштаб турецкой армии.
В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии, созванное по инициативе Франции. Встреча проходила в закрытом режиме, ее участники воздержались от совместных заявлений по ситуации в Африне, лишь призвали Анкару к сдержанности.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «полон решимости разобраться с Африном» и не намерен прекращать операцию, пока «дело не будет доведено до конца». Эрдоган также ответил на призывы Вашингтона к сдержанности и просьбу обозначить четкие сроки проведения операции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «А сколько времени американцы находятся в Афганистане? А что, присутствие в Ираке уже закончено?»
По словам турецкого лидера, операция «Оливковая ветвь» после Африна будет продолжена в Маджибе, который находится на востоке Сирии и также контролируется курдским ополчением.
По данным турецких военных, в ходе боевых действий армия потеряла одного военнослужащего. Сирийские правозащитники сообщили о 22 мирных гражданах, погибших в ходе турецкого наступления.
Американская делегация прибыла в Турцию для переговоров по вопросу операции «Оливковая ветвь». Ожидается, что сегодня представители США встретятся с сотрудниками турецкого МИДа, а затем отправятся в Генштаб турецкой армии.
В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии, созванное по инициативе Франции. Встреча проходила в закрытом режиме, ее участники воздержались от совместных заявлений по ситуации в Африне, лишь призвали Анкару к сдержанности.
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