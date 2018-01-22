Эрдоган объяснил США, когда закончится операция в Африне

В ходе боев в сирийском Африне, по последним данным, потери несут обе стороны. При этом Анкара рапортует об успешном продвижении войск. Курды же утверждают, что им удалось отбить все атаки.
Авиаудары по более чем 150 целям, свыше 6,5 тыс. солдат, танки и артиллерия. С момента начала операции «Оливковая ветвь» вооруженные силы Турции и отряды «Сирийской свободной армии» продвинулись на 7,5 км в направлении города Африн. В Анкаре заявляют, что намерены создать 30-километрофую буферную зону, свободную от каких бы то ни было террористов.
Террористами в Анкаре называют курдские отряды самообороны, поддерживаемые и вооруженные США. Курды наносят ответные ракетные удары по турецким городам. Обе стороны уже сообщили о потерях среди гражданского населения.
Наблюдатели говорят о новой полномасштабной войне на севере Сирии. Башар Асад называет это актом агрессии, а Реджеп Эрдоган — адекватным ответом на американскую провокацию. Дело в том, что последние недели американцы спешно создавали из этнических курдов 30-тысячные «силы безопасности границы», поставляли курдам тысячи единиц оружия, формировали альтернативные органы власти.
Турецкие власти в течение десятилетий воюют с курдскими отрядами, держат в тюрьме их лидера Абдуллу Оджалана и заявляют, что никогда не допустят создания курдского государства у своих границ. Так что этой «Оливковой ветвью» Турция обозначает свою сферу влияния в регионе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «США нам говорит, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты — операция закончится, и мы уйдем. Мы не заримся на чужие земли».
При этом, надо понимать, что официальный Дамаск и сирийская армия, изнуренные борьбой с запрещенным ИГИЛ, сейчас просто не в состоянии контролировать всю территорию страны и не могут помешать Турции. В Москве же отмечают, что спровоцированная американцами история вообще может сделать ситуацию в регионе неуправляемой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Террористами в Анкаре называют курдские отряды самообороны, поддерживаемые и вооруженные США. Курды наносят ответные ракетные удары по турецким городам. Обе стороны уже сообщили о потерях среди гражданского населения.
Наблюдатели говорят о новой полномасштабной войне на севере Сирии. Башар Асад называет это актом агрессии, а Реджеп Эрдоган — адекватным ответом на американскую провокацию. Дело в том, что последние недели американцы спешно создавали из этнических курдов 30-тысячные «силы безопасности границы», поставляли курдам тысячи единиц оружия, формировали альтернативные органы власти.
Турецкие власти в течение десятилетий воюют с курдскими отрядами, держат в тюрьме их лидера Абдуллу Оджалана и заявляют, что никогда не допустят создания курдского государства у своих границ. Так что этой «Оливковой ветвью» Турция обозначает свою сферу влияния в регионе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «США нам говорит, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты — операция закончится, и мы уйдем. Мы не заримся на чужие земли».
При этом, надо понимать, что официальный Дамаск и сирийская армия, изнуренные борьбой с запрещенным ИГИЛ, сейчас просто не в состоянии контролировать всю территорию страны и не могут помешать Турции. В Москве же отмечают, что спровоцированная американцами история вообще может сделать ситуацию в регионе неуправляемой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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