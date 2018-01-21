Эрдоган пообещал быстрое завершение военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы начали покидать Африн после того, как турецкие войска начали операцию «Оливковая ветвь».
Такое заявление турецкий лидер сделал в интервью телеканалу NTV. По словам Эрдогана, в скором времени военная операция в сирийском Африне завершится. Пока же турецкая армия будет преследовать бегущих оттуда террористов.
Реджеп Эрдоган: «Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы бегут из Африна, и мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Пусть Аллах поможет нашим солдатам».
Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия действует в интересах защиты границ республики, и осудил прокурдскую Партию демократии народов Турции, которая призывает к уличным протестам против операции в Африне.
Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления. По последним данным, турецкие военные и техника продвинулись еще на 1,5 километра вглубь Сирии и заняли уже 5 км территории.
Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
В Турции утверждают, что операция в сирийском Африне проходит с ведома России. По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском.
Реджеп Эрдоган: «Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы бегут из Африна, и мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Пусть Аллах поможет нашим солдатам».
Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия действует в интересах защиты границ республики, и осудил прокурдскую Партию демократии народов Турции, которая призывает к уличным протестам против операции в Африне.
Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления. По последним данным, турецкие военные и техника продвинулись еще на 1,5 километра вглубь Сирии и заняли уже 5 км территории.
Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
В Турции утверждают, что операция в сирийском Африне проходит с ведома России. По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском.
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