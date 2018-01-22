Эрдоган заявил о договоренности с Москвой по операции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренности с Москвой по поводу операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Реджеп Эрдоган: «Турция не отступится от операции в Африне, и у Турции есть соглашение с Россией».
Эрдоган напомнил, что первый удар «по тем, кто хотел сформировать террористическую зону» вдоль турецкой границы, был нанесен во время операции «Щит Евфрата». Сейчас ВС Турции уничтожают террористическую зону, в создании которой не последнюю роль сыграли США, которые поставили в этот регион 5 тысяч партий военного снаряжения. По мнению Эрдогана, оно было распределено между террористическими организациями.
При этом президент турции подчеркнул, что после того как турецкая армия установит контроль над Африном, сирийцы смогут вернуться в свои дома, сообщает издание Yeni Safak.
Ранее, накануне премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция турецкой армии в Африне проводится с ведома России и Дамаска, с которыми Анкара поддерживает контакты. При этом Йылдырым отметил, что «у России не было возражений», а Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском.
Напомним, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
В Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
Эрдоган напомнил, что первый удар «по тем, кто хотел сформировать террористическую зону» вдоль турецкой границы, был нанесен во время операции «Щит Евфрата». Сейчас ВС Турции уничтожают террористическую зону, в создании которой не последнюю роль сыграли США, которые поставили в этот регион 5 тысяч партий военного снаряжения. По мнению Эрдогана, оно было распределено между террористическими организациями.
При этом президент турции подчеркнул, что после того как турецкая армия установит контроль над Африном, сирийцы смогут вернуться в свои дома, сообщает издание Yeni Safak.
Ранее, накануне премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция турецкой армии в Африне проводится с ведома России и Дамаска, с которыми Анкара поддерживает контакты. При этом Йылдырым отметил, что «у России не было возражений», а Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском.
Напомним, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
В Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
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