Военная полиция будет охранять школу в Улан-Удэ после нападения подростка с топором

Сотрудники военной полиции не меньше недели будут охранять школу в
Улан-Удэ, где подросток с топором напал на учеников и учительницу.
Военная полиция не менее недели будет дежурить в школе №5 в Улан-Удэ, где на прошлой неделе подросток с топором атаковал учеников и учительницу. Позднее в школе будут работать сотрудники частного охранного предприятия, а на входе установят рамку металлоискателя, сообщил в понедельник директор школы Сергей Разуваев.
Сергей Разуваев, директор школы: «Ккак мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут ЧОПовцы, поставят рамку».
Договоренность с ЧОП уже есть, передает слова Разуваева РИА Новости.
Напомним, бойня в школе в микрорайоне Сосновый бор произошла в пятницу утром. Девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в класс. Когда начался пожар, дети начали выбегать, и нападавший напал на них с топором. Ранения получили семь человек, включая учительницу и самого нападавшего. Состояние одной из пострадавших девочек до сих пор оценивается как тяжелое.
Сегодня в школе возобновились занятия. Директор сообщил, что класс, в котором произошло ЧП, отгорожен, а в школе дополнительно будут работать пять психологов.
Сергей Разуваев, директор школы: «Ккак мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут ЧОПовцы, поставят рамку».
Договоренность с ЧОП уже есть, передает слова Разуваева РИА Новости.
Напомним, бойня в школе в микрорайоне Сосновый бор произошла в пятницу утром. Девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в класс. Когда начался пожар, дети начали выбегать, и нападавший напал на них с топором. Ранения получили семь человек, включая учительницу и самого нападавшего. Состояние одной из пострадавших девочек до сих пор оценивается как тяжелое.
Сегодня в школе возобновились занятия. Директор сообщил, что класс, в котором произошло ЧП, отгорожен, а в школе дополнительно будут работать пять психологов.
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