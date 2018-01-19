«Все хреново»: напавший на школу в Улан-Удэ девятиклассник отправил СМС перед задержанием

В СМИ оказалось содержимое сообщения, которое успел отправить подросток, напавший с топором и «коктейлями Молотова» на свою школу №5 в
Улан-Удэ.
Во время переписки с одноклассниками девятиклассник успел описать мотивы своего поступка перед тем, как его скрутили оперативники. Одна из девочек его спросила: «Зачем ты это сделал?». Школьник, как следует из материала «МК», ответил: «Меня все достало, учителя, родители, школа, аттестат не дают. Все хреново. И вообще. Иди вы все на…» (орфография и пунктуация сохранены — ред.).
Напомним, сегодня утром девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, потом кинулся с топором на учеников и педагога. Пятеро детей и учительница, защищавшая своих подопечных во время бойни, получили резаные раны. Одна из девочек лишилась пальца. Сразу после нападения подозреваемый пытался свести счеты с жизнью, но его остановили.
В СК возбудили сразу два уголовных дела. Следователи намерены дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП. Инцидент в Бурятии вновь поднял вопрос о контроле над Интернетом. Ранее сообщалось, что налетчик состоял в закрытой группе соцсети и мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников.
Напомним, сегодня утром девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, потом кинулся с топором на учеников и педагога. Пятеро детей и учительница, защищавшая своих подопечных во время бойни, получили резаные раны. Одна из девочек лишилась пальца. Сразу после нападения подозреваемый пытался свести счеты с жизнью, но его остановили.
В СК возбудили сразу два уголовных дела. Следователи намерены дать оценку действиям педагогов, которые, по их мнению, могли предотвратить ЧП. Инцидент в Бурятии вновь поднял вопрос о контроле над Интернетом. Ранее сообщалось, что налетчик состоял в закрытой группе соцсети и мог быть связан с криминальным движением, популярным среди школьников.
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