Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в соцсетях

Девятиклассник, совершивший в пятницу нападение на школьников в поселке Сосновый бор в Бурятии, по предварительной информации, состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах.
Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО: «Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети, и сейчас проверяется взаимосвязь со случаями в Перми».
Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в социальных сетях «Синий кит», которая была популярна у подростков в прошлом году. Он также отметил, что для расследования происшествия в Бурятию выехала следственная группа из Москвы, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщалось, подросток 9-го класса, вооруженный топором, зашел в седьмой класс во время урока в школе №5 в поселке Сосновый Бор, поджег помещение и начал размахивать топором.
Он ранил учителя, учеников, а также нанес себе ранения ножом. Пострадавшие госпитализированы, нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.
Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в социальных сетях «Синий кит», которая была популярна у подростков в прошлом году. Он также отметил, что для расследования происшествия в Бурятию выехала следственная группа из Москвы, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщалось, подросток 9-го класса, вооруженный топором, зашел в седьмой класс во время урока в школе №5 в поселке Сосновый Бор, поджег помещение и начал размахивать топором.
Он ранил учителя, учеников, а также нанес себе ранения ножом. Пострадавшие госпитализированы, нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.
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