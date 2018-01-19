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    Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в соцсетях

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    Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в соцсетях

    Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в соцсетях

    Девятиклассник, совершивший в пятницу нападение на школьников в поселке Сосновый бор в Бурятии, по предварительной информации, состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах.

    Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО: «Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети, и сейчас проверяется взаимосвязь со случаями в Перми».

    Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной игрой в социальных сетях «Синий кит», которая была популярна у подростков в прошлом году. Он также отметил, что для расследования происшествия в Бурятию выехала следственная группа из Москвы, сообщает ТАСС.

    Как ранее сообщалось, подросток 9-го класса, вооруженный топором, зашел в седьмой класс во время урока в школе №5 в поселке Сосновый Бор, поджег помещение и начал размахивать топором.

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