«Первая ласточка»: глава ДНР связал обстрел автобуса с законом о реинтеграции Донбасса

Александр Захарченко заявил, что обстрел автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе стал «первой ласточкой» принятия Киевом закона о реинтеграции.
Глава самопровозглашенной республики подчеркнул, что после принятия закона у украинских силовиков «полностью развязаны руки».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам».
Также Захарченко заявил, что раньше обстрелы можно было списать на шальные пули, но теперь по автобусу «били целенаправленно», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли пассажирский автобус в районе пункта пропуска «Еленовка». В результате погиб один человек. Еще один был ранен.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в минувший четверг, 18 января. В документе, в частности, говорится о том, что президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны. Россия официально называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке — «оккупированными».
В Москве уже заявили, что закон перечеркивает минские соглашения. В ДНР же отметили, что документ еще дальше отталкивает Донбасс от Украины.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам».
Также Захарченко заявил, что раньше обстрелы можно было списать на шальные пули, но теперь по автобусу «били целенаправленно», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли пассажирский автобус в районе пункта пропуска «Еленовка». В результате погиб один человек. Еще один был ранен.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в минувший четверг, 18 января. В документе, в частности, говорится о том, что президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны. Россия официально называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке — «оккупированными».
В Москве уже заявили, что закон перечеркивает минские соглашения. В ДНР же отметили, что документ еще дальше отталкивает Донбасс от Украины.
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