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    ДНР обвинила украинских военных в обстреле пассажирского автобуса

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    ДНР обвинила украинских военных в обстреле пассажирского автобуса

    ДНР обвинила украинских военных в обстреле пассажирского автобуса

    Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об обстреле пассажирского автобуса в районе пункта пропуска «Еленовка».

    Как заявили в силовых структурах ДНР, средь бела дня огонь открыли украинские военные. В результате нападения один человек погиб, один ранен. Информация о других пострадавших уточняется. В правоохранительных органах самопровозглашенной республики обещают расследовать это происшествие.

    Представитель оперативного командования ДНР: «Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями».

    По информации РИА Новости, только за минувшие сутки в самопровозглашенной республике зафиксировали 11 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. При этом в ДНР заявили, что украинские силовики использовали не только стрелковое оружие. Сообщается, что подконтрольные Киеву армейские подразделения применяли артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы, гранатометы и вооружение БМП.

    В свою очередь украинские военные заявили, что ополченцы за минувшие сутки 6 раз открывали огонь по их позициям, в результате пятеро бойцов получили ранения. Ранее в белорусской столице контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня на период новогодних праздников.

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