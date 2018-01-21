Плевок в европейских партнеров: зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

Украина объявляет Россию
страной-агрессором, но при этом на 30 процентов увеличивает объем торговли. Депутаты Рады уверяют, что хотят реинтеграции Донбасса, но приветствуют бесплатное американское оружие, которое направят на восток.
Верховная рада Украины на минувшей неделе приняла закон о реинтеграции Донбасса. То, что в документе называется «реинтеграцией», на самом деле с миром в Донбассе не имеет ничего общего. Напротив, теперь президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны, будто в целях самообороны. Россия официально названа страной-агрессором, неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке — оккупированными. Так, по сути, украинская власть снимает с себя ответственность за все, что происходит в непризнанных ДНР и ЛНР, в том числе — за боевые действия.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Это удовлетворение политических амбиций партии войны, которая сегодня сильна в парламенте. Это ничего общего не имеет с надеждой подавляющего большинства граждан Украины, которые хотят примирения и восстановления территориальной целостности нашей страны».
А бывшая летчица, ныне депутат Рады Надежда Савченко и вовсе заявила, что парламентарии, видимо, не от большого ума приняли закон.
Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины: «Для меня очень странно, когда, обсуждая два дня этот законопроект, а до этого его обсуждали полгода, выступали много профессиональных юристов и экономистов, а сейчас они буквально за 15 секунд „на слабо“ подписались в том, что они кретины».
Но эксперты говорят — депутаты не дураки. Они знали, что делают. Закон радикальный, скандальный, а значит, Киев снова обратит на себя внимание западных политиков. Ведь это не просто какой-то внутренний документ — он ни много ни мало ставит крест на минских соглашениях, перечеркивает всю работу нормандского формата и делает этот формат невозможным в дальнейшем.
Алексей Якубин, политолог, Украина: «На самом-то деле, никакой реинтеграции нету в этом законопроекте. Более того, этот законопроект в действительности противоречит минским соглашениям. Грубо говоря, минских соглашений нет, социальные права граждан этот законопроект не решает. А увеличит только военные полномочия президента».
Попутно Украина и плюет в сторону европейских партнеров — Германии и Франции, говорит немецкий политолог Александр Рар. В Европе уже не скрывают: они разочарованы, они не хотят дальше поддерживать такую Украину, президент Порошенко вечно жалуется на Россию-агрессора, просит денег, обещает с три короба и ничего не выполняет. А тут новый поворот — в ответ на критику ЕС пан президент вовсе делает ручкой партнерам.
Александр Рар, политолог, Германия: «Самая большая опасность в нынешней ситуации заключается в том, что мирные европейцы — немцы, французы, Европейский союз, который хотел приостановить войну на востоке Украины, — эта линия ЕС тоже потерпела крах через тот закон, который приняла украинская Рада. Европейцы будут очень много думать, лизать раны по этому поводу. Но в то же самое время Украина со своими проблемами привела к тому, что Европа устала. Она не знает, как решить украинскую проблему».
Очевидно, вместо европейцев на украинскую сцену вышли американцы. А у них совсем другая повестка. И вот уже одновременно с принятием антимирного закона о Донбассе президент Порошенко рассказал, что вот-вот поступит новое оружие от США, которое сразу отправят украинским военным на линию разграничения. В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о поставках оружия на Украину. На вопрос местных журналистов, будет ли это бесплатно, посол Мари Йованович ответила утвердительно. Впрочем, пока о развязывании новых боевых действий в Донбассе никто не говорит. Пётр Порошенко после принятия в Раде закона о реинтеграции громких заявлений не делал.
Интересно, что в это же время украинцы не так громко, как закон о Донбассе, но приняли еще несколько документов. В их числе — о торговле с Россией. То есть депутаты признали Россию оккупантом, но дипотношений разрывать не стали. Более того, Украина снова будет покупать российский газ и уголь.
Владимир Скачко, политолог, Украина: «Порошенко уже даже намекает своим внешним кураторам, если вы нам не дадите денег, не дадите „джавелины“, кредитную линию МВФ или от Евробанка — мы вынуждены будем идти и просится к русским, к СНГ».
Не исключено, что Пётр Порошенко теперь будет торговать и принятым в Раде законом о Донбассе. Точнее — своей подписью. Ведь для того, чтобы документ вступил в силу, он должен его подписать. Причем торговаться он может одновременно со всеми.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Это удовлетворение политических амбиций партии войны, которая сегодня сильна в парламенте. Это ничего общего не имеет с надеждой подавляющего большинства граждан Украины, которые хотят примирения и восстановления территориальной целостности нашей страны».
А бывшая летчица, ныне депутат Рады Надежда Савченко и вовсе заявила, что парламентарии, видимо, не от большого ума приняли закон.
Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины: «Для меня очень странно, когда, обсуждая два дня этот законопроект, а до этого его обсуждали полгода, выступали много профессиональных юристов и экономистов, а сейчас они буквально за 15 секунд „на слабо“ подписались в том, что они кретины».
Но эксперты говорят — депутаты не дураки. Они знали, что делают. Закон радикальный, скандальный, а значит, Киев снова обратит на себя внимание западных политиков. Ведь это не просто какой-то внутренний документ — он ни много ни мало ставит крест на минских соглашениях, перечеркивает всю работу нормандского формата и делает этот формат невозможным в дальнейшем.
Алексей Якубин, политолог, Украина: «На самом-то деле, никакой реинтеграции нету в этом законопроекте. Более того, этот законопроект в действительности противоречит минским соглашениям. Грубо говоря, минских соглашений нет, социальные права граждан этот законопроект не решает. А увеличит только военные полномочия президента».
Попутно Украина и плюет в сторону европейских партнеров — Германии и Франции, говорит немецкий политолог Александр Рар. В Европе уже не скрывают: они разочарованы, они не хотят дальше поддерживать такую Украину, президент Порошенко вечно жалуется на Россию-агрессора, просит денег, обещает с три короба и ничего не выполняет. А тут новый поворот — в ответ на критику ЕС пан президент вовсе делает ручкой партнерам.
Александр Рар, политолог, Германия: «Самая большая опасность в нынешней ситуации заключается в том, что мирные европейцы — немцы, французы, Европейский союз, который хотел приостановить войну на востоке Украины, — эта линия ЕС тоже потерпела крах через тот закон, который приняла украинская Рада. Европейцы будут очень много думать, лизать раны по этому поводу. Но в то же самое время Украина со своими проблемами привела к тому, что Европа устала. Она не знает, как решить украинскую проблему».
Очевидно, вместо европейцев на украинскую сцену вышли американцы. А у них совсем другая повестка. И вот уже одновременно с принятием антимирного закона о Донбассе президент Порошенко рассказал, что вот-вот поступит новое оружие от США, которое сразу отправят украинским военным на линию разграничения. В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о поставках оружия на Украину. На вопрос местных журналистов, будет ли это бесплатно, посол Мари Йованович ответила утвердительно. Впрочем, пока о развязывании новых боевых действий в Донбассе никто не говорит. Пётр Порошенко после принятия в Раде закона о реинтеграции громких заявлений не делал.
Интересно, что в это же время украинцы не так громко, как закон о Донбассе, но приняли еще несколько документов. В их числе — о торговле с Россией. То есть депутаты признали Россию оккупантом, но дипотношений разрывать не стали. Более того, Украина снова будет покупать российский газ и уголь.
Владимир Скачко, политолог, Украина: «Порошенко уже даже намекает своим внешним кураторам, если вы нам не дадите денег, не дадите „джавелины“, кредитную линию МВФ или от Евробанка — мы вынуждены будем идти и просится к русским, к СНГ».
Не исключено, что Пётр Порошенко теперь будет торговать и принятым в Раде законом о Донбассе. Точнее — своей подписью. Ведь для того, чтобы документ вступил в силу, он должен его подписать. Причем торговаться он может одновременно со всеми.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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