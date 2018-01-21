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    «Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке. спорт, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке

    «Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке

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    «Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке

    «Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке

    «Удержать планку»: юные российские фигуристки готовятся к олимпийской схватке

      Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве стал триумфальным для российских спортсменов.

      Это была сенсация: спортивные пары в первый же день — весь пьедестал российский, на следующий день — россияне взяли две медали из трех в танцах на льду, у одиночников — две из трех, и у мужчин, и у женщин.

      И главная медаль в женском одиночном катании: 18-летняя Евгения Медведева, которая убеждала МОК пустить русских на Олимпиаду, стала на чемпионате второй, проиграв 15-летней Алине Загитовой. То есть от нас на Олимпиаду едет совсем новое поколение. Их тренер чемпионов Мишин предупреждает: рот не разевайте, до Олимпиады не расслабляться, там — главная схватка.

      Алина Загитова, золотой призер чемпионата Европы по фигурному катанию: «Я чувствую радость и облегчение одновременно, очень рада, что получилось две программы откатать чисто. Попытаюсь удержать эту планку».

      Евгения Медведева, серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию: «Зал принимал очень громко, очень тепло и радостно. Спасибо всем!»

      Ранее сегодня был определен список российских фигуристов, которые выступят на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. В женскую сборную попали Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В мужском одиночном катании будут выступать Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар Россию будут представлять Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. А в танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

      Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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