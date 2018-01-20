Россиянка Загитова выиграла золото ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова завоевала золотую медаль домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве. Россиянка Евгения Медведева стала серебряным призером.
Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, в субботу стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла. Для 15-летней фигуристки это первое золото чемпионатов Европы в карьере.
Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева, которая по итогам проката короткой программы в Москве занимала промежуточное второе место, стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.
Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла. Еще одна россиянка Мария Сотскова набрала в сумме двух программ 200,81 балла и заняла итоговое четвертое место.
Чемпионат Европы в Москве стал успешным для российских фигуристов. Так, ранее россияне заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар. Золото завоевала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебро — Ксения Столбова/Фёдор Климов, бронзу — Наталья Забияко/Александр Энберт.
В мужском одиночном катании серебряными и бронзовыми призерами соответственно стали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире танцоров второе место занял дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, третье — Александра Степанова/Иван Букин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта «Мегаспорт». Он завершится в воскресенье, 21 января, показательными выступлениями.
Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева, которая по итогам проката короткой программы в Москве занимала промежуточное второе место, стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.
Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла. Еще одна россиянка Мария Сотскова набрала в сумме двух программ 200,81 балла и заняла итоговое четвертое место.
Чемпионат Европы в Москве стал успешным для российских фигуристов. Так, ранее россияне заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар. Золото завоевала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебро — Ксения Столбова/Фёдор Климов, бронзу — Наталья Забияко/Александр Энберт.
В мужском одиночном катании серебряными и бронзовыми призерами соответственно стали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире танцоров второе место занял дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, третье — Александра Степанова/Иван Букин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта «Мегаспорт». Он завершится в воскресенье, 21 января, показательными выступлениями.
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