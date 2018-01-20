Власти Бурятии наградят учительницу, защищавшую детей от подростка с топором

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что учительницу Ирину Раменскую, которая пыталась спасти детей во время нападения в школе, планируют наградить.
Алексей Цыденов: «Сейчас мы сделаем все оценки и по учителю, по директору, ученикам. Если подтвердится все так, как говорится, мы поощрим учителя за те действия, которые были предприняты для спасения детей».
Учительница русского языка и литературы Ирина Раменская в настоящее время находится в больнице. По оценкам врачей, ее состояние средней степени тяжести. Но медики отмечают положительную динамику, ее здоровье не вызывает опасений, передает ТАСС.
Нападение в школе Улан-Удэ, в микрорайоне Сосновый Бор, произошло накануне утром. Девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в класс. Когда начался пожар, дети начали выбегать, и нападавший набросился на них с топором. Были госпитализированы семь человек, включая учительницу и самого нападавшего. Одна из пострадавших девочек впала в кому.
Учительница русского языка и литературы Ирина Раменская в настоящее время находится в больнице. По оценкам врачей, ее состояние средней степени тяжести. Но медики отмечают положительную динамику, ее здоровье не вызывает опасений, передает ТАСС.
Нападение в школе Улан-Удэ, в микрорайоне Сосновый Бор, произошло накануне утром. Девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в класс. Когда начался пожар, дети начали выбегать, и нападавший набросился на них с топором. Были госпитализированы семь человек, включая учительницу и самого нападавшего. Одна из пострадавших девочек впала в кому.
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