Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

Правительство Германии пообещало изучить закон о реинтеграции Донбасса, накануне принятый Верховной радой.
В Берлине намерены проверить закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его соответствие минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает ТАСС.
Штеффен Зайберт: «Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать».
По мнению Зайберта, контекст закона звучит следующим образом: «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта», сообщает РИА Новости.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят накануне. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». В ДНР и ЛНР решение украинских депутатов одобрить этот законопроект назвали нарушением минских договоренностей. А в МИД РФ расценили его как подготовку «к новой войне» в Донбассе.
Штеффен Зайберт: «Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать».
По мнению Зайберта, контекст закона звучит следующим образом: «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта», сообщает РИА Новости.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят накануне. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». В ДНР и ЛНР решение украинских депутатов одобрить этот законопроект назвали нарушением минских договоренностей. А в МИД РФ расценили его как подготовку «к новой войне» в Донбассе.
Комментарии