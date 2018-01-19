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    Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

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    Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

    Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

    Правительство Германии пообещало изучить закон о реинтеграции Донбасса, накануне принятый Верховной радой.

    В Берлине намерены проверить закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его соответствие минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

    Штеффен Зайберт: «Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать».

    По мнению Зайберта, контекст закона звучит следующим образом: «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта», сообщает РИА Новости.

    Закон о реинтеграции Донбасса был принят накануне. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». В ДНР и ЛНР решение украинских депутатов одобрить этот законопроект назвали нарушением минских договоренностей. А в МИД РФ расценили его как подготовку «к новой войне» в Донбассе.

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