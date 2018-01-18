Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов

Прокуратура огласила итоги проверки, начавшейся после появления в Сети
БДСМ-видео с курсантами Ульяновского института гражданской авиации.
Проверяющие сообщили, что не нашли оснований для отчисления героев откровенного ролика из вуза.
Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры: «В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено».
Вместе с тем прокуроры потребовали наказать педагогов вуза. В частности, «поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Видеопародия на композицию Бенни Бенасси Satisfaction начала резко набирать просмотры в Интернете на этой неделе. В Федеральном агентстве по воздушному транспорту откровенный клип первокурсников Ульяновского института гражданской авиации назвали оскорблением работников всей отрасли. Теперь нашумевшее творчество курсантов будет оценивать спецкомиссия, в которую войдут представители министерства транспорта и Росавиации.
После разразившегося скандала некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против их отчисления. Под прошением, в котором эротический танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 30 тысяч человек. Оригинальную поддержку будущим летчикам «оказали» земляки, учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново. Они записали свой ролик, в котором повторили движения курсантов летного училища. Посмотреть новое видео можно в Telegram-канале НТВ.
Добавим, что идея ульяновских курсантов не оригинальна. В 2015 году в Сети появился откровенный ролик с этой же композицией, снятый в одном из британских военных колледжей. Однако тогда информации о каких-либо расследованиях и дисциплинарных взысканиях не поступало.
Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры: «В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено».
Вместе с тем прокуроры потребовали наказать педагогов вуза. В частности, «поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Видеопародия на композицию Бенни Бенасси Satisfaction начала резко набирать просмотры в Интернете на этой неделе. В Федеральном агентстве по воздушному транспорту откровенный клип первокурсников Ульяновского института гражданской авиации назвали оскорблением работников всей отрасли. Теперь нашумевшее творчество курсантов будет оценивать спецкомиссия, в которую войдут представители министерства транспорта и Росавиации.
После разразившегося скандала некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против их отчисления. Под прошением, в котором эротический танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 30 тысяч человек. Оригинальную поддержку будущим летчикам «оказали» земляки, учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново. Они записали свой ролик, в котором повторили движения курсантов летного училища. Посмотреть новое видео можно в Telegram-канале НТВ.
Добавим, что идея ульяновских курсантов не оригинальна. В 2015 году в Сети появился откровенный ролик с этой же композицией, снятый в одном из британских военных колледжей. Однако тогда информации о каких-либо расследованиях и дисциплинарных взысканиях не поступало.
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