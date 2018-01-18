Оперетта капитана Крутова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Оперетта капитана Крутова 16+
    •  

    Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов

    17 комментариев
    • Фото: youtube.com
    Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов

    Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов

    Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов
  • Фото: youtube.com

    • Прокуратура огласила итоги проверки, начавшейся после появления в Сети БДСМ-видео с курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

    Проверяющие сообщили, что не нашли оснований для отчисления героев откровенного ролика из вуза.

    Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры: «В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено».

    Вместе с тем прокуроры потребовали наказать педагогов вуза. В частности, «поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

    смотретьСнявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    Снявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    Видеопародия на композицию Бенни Бенасси Satisfaction начала резко набирать просмотры в Интернете на этой неделе. В Федеральном агентстве по воздушному транспорту откровенный клип первокурсников Ульяновского института гражданской авиации назвали оскорблением работников всей отрасли. Теперь нашумевшее творчество курсантов будет оценивать спецкомиссия, в которую войдут представители министерства транспорта и Росавиации.

    После разразившегося скандала некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против их отчисления. Под прошением, в котором эротический танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 30 тысяч человек. Оригинальную поддержку будущим летчикам «оказали» земляки, учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново. Они записали свой ролик, в котором повторили движения курсантов летного училища. Посмотреть новое видео можно в Telegram-канале НТВ.

    Добавим, что идея ульяновских курсантов не оригинальна. В 2015 году в Сети появился откровенный ролик с этой же композицией, снятый в одном из британских военных колледжей. Однако тогда информации о каких-либо расследованиях и дисциплинарных взысканиях не поступало.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru