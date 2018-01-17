Снявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики

Губернатор Ульяновской области поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, в котором курсанты института гражданской авиации в нижнем белье, сапогах и форменных фуражках танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.
Проверкой займется специальная комиссия из представителей Минтранса и Росавиации. Им предстоит оценить педагогическую работу с учащимися и выяснить, кто выложил ролик и кто в нем снимался. Кроме того, Росавиация рекомендовала провести внеочередную врачебно-летную экспертизу курсантов с детальным изучением их психоэмоционального состояния. По итогам проверки ко всем причастным, причем как учащимся, так и преподавателям, примут жесткие дисциплинарные меры.
Фривольный любительский клип резко раскритиковало руководство Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), назвав его «издевательским» и «порочащим честь мундира».
Идея ульяновских курсантов не оригинальна. В 2015 году в Сети появился откровенный ролик с этой же композицией, снятый в одном из британских военных колледжей. Однако тогда информации о каких-либо расследованиях и дисциплинарных взысканиях не поступало.
Фривольный любительский клип резко раскритиковало руководство Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), назвав его «издевательским» и «порочащим честь мундира».
Идея ульяновских курсантов не оригинальна. В 2015 году в Сети появился откровенный ролик с этой же композицией, снятый в одном из британских военных колледжей. Однако тогда информации о каких-либо расследованиях и дисциплинарных взысканиях не поступало.
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